Prisión sin fianza para el hombre que apuñaló a su expareja en Formentera

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Ibiza ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre que apuñaló a su expareja el pasado domingo en Formentera.

El magistrado investiga al hombre, de nacionalidad colombiana y 27 años de edad, por tentativa de homicidio, agresión sexual, acoso y amenazas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Los hechos tuvieron lugar el domingo en es Pujols. La víctima, que recibió varias puñaladas, tuvo que ser trasladada en helicóptero medicalizado al Hospital Son Espases de Mallorca debido a su gravedad y permaneció en la UCI hasta el pasado martes, cuando pasó a planta.