Todos los ojos puestos en la carretera del aeropuerto de Ibiza tras la inundación de hace nueve días

La alerta naranja de este jueves en Ibiza y Formentera mantiene en alerta a todos los equipos de emergencias. Los Bomberos de Ibiza, los Bomberos de Formentera, las agrupaciones de Protección Civil, el Ibanat, así como otros organismos, han reforzado sus equipos y la vigilancia para actuar ante cualquier incidencia. Según han informado desde el Govern Balear, todos los esfuerzos se centran en la carretera EI-800, el principal acceso al aeropuerto de Ibiza, que hace nueve días quedó gravemente afectada por las inundaciones. Estuvo varios días cerrada, lo que complicó las comunicaciones, y se sacaron unos tres millones de litros de agua.

Desde las 5 horas de esta mañana, un equipo técnico de la concesionaria de la vía trabaja de forma coordinada con la dirección general de Emergencias y el Consell Insular de Ibiza para garantizar la seguridad en este punto crítico. El dispositivo está integrado por diez operarios, una minicargadora, dos camiones, un camión autobomba hidráulico y una furgoneta de señalización. Si fuera necesario, se habilitarán desvíos de tráfico para evitar incidentes.

Refuerzo en todos los cuerpos de emergencia

Los Bomberos de Ibiza han reforzado su plantilla con diez efectivos activos y otros doce en alerta, preparados para intervenir de inmediato. En Formentera, el cuerpo de bomberos cuenta con seis efectivos disponibles durante toda la jornada.

Asimismo, las agrupaciones de Protección Civil de Sant Antoni, Santa Eulària e Ibiza mantienen más de 15 voluntarios operativos, mientras que en la capital insular se ha sumado un refuerzo de cinco agentes de la Policía Local. También se han ampliado los servicios municipales de limpieza, aguas y jardines, en previsión de incidencias derivadas de las lluvias.

Por su parte, el Ibanat mantiene activo su dispositivo contra incendios forestales, con una brigada con helicóptero, una brigada terrestre con vehículo autobomba y un técnico de guardia, que en este contexto también colaboran en tareas de prevención de riesgos. Los agentes de medio ambiente, dependientes de la conselleria de Agricultura, permanecen disponibles las 24 horas para apoyar cualquier actuación.

Vigilancia permanente de las infraestructuras críticas

Las autoridades han intensificado la vigilancia sobre infraestructuras sensibles, como la planta de hidrocarburos y las depuradoras de la isla, con el fin de anticipar cualquier problema relacionado con el exceso de agua.

El Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal se ha reunido a primera hora de este jueves para evaluar la situación. La Aemet ha informado de que la tormenta prevista será suave, sin carga eléctrica ni vientos intensos, aunque persistente hasta el fin de semana. Se espera que las lluvias más destacadas lleguen hacia el mediodía y se prolonguen más allá de las 18 horas, cuando el aviso naranja se reducirá a amarillo.

Educación y prevención

Durante toda la jornada están suspendidas las clases en Ibiza y Formentera, y se recomienda evitar actividades al aire libre o con grandes concentraciones de personas. La próxima reunión del Comité Técnico Asesor está prevista a las 13 horas para seguir la evolución del temporal.

Mientras tanto, la dirección general de Emergencias recuerda la importancia de seguir los canales oficiales de información y contactar con el 112 ante cualquier situación de riesgo. Entre las principales recomendaciones figuran asegurar puertas y ventanas, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el agua, evitar sótanos y garajes y no circular por zonas inundables, especialmente en la carretera del aeropuerto, donde todos los ojos permanecen atentos.