Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Si el tiempo lo permite, hay que empezar por esta frase clásica, este fin de semana hay un buen puñado de actividades tanto al aire libre como bajo techo para disfrutar del teatro, la música, las fiestas o el folclore.

De las fiestas populares hay que destacar que comienzan las de Cala de Bou y Port des Torrent, con el pregón este jueves y actividades de todo tipo durante el fin de semana, entre las que se pueden destacar el concierto de Canallas del Guateke del viernes y el de Soraya del sábado. Y mención aparte merece una nueva edición del encuentro músico-gastronómico Soul Food Fest, con el bluesman latino José Ramírez y The Soul Connectors, el domingo en el Auditori Caló de s'Oli de Cala de Bou.

También comienzan las fiestas de Sant Rafel, con pregón el viernes y entrega del premio Forca de Fang, una fiesta tradicional el sábado en el Pou d'en Micolau, y la IV Fira Artesanal i Rural el domingo.

Además, también hay actos de las fiestas de Sant Miquel o es Cubells.

En el apartado musical se pueden citar los conciertos de ClàsSax de este jueves, la minigira del Sanpa Trío del sábado en Can Jordi y Rosana's, el del X Aniversario de Apotropaico del sábado, que ha pasado de la inutilizadapor las lluvias sala Teatro Ibiza al Summum de Cala de Bou, el XX Aniversario del Cor Parroquial de Santa Creu, también el sábado, o el ‘Ape Chimba Live Concert’, el domingo en el Teatro Pereyra.

Además hay humor, con las Noches de Kokomedia de La Kokotxa de los jueves, una nueva jornada astronómica en BiBo Park, teatro con ‘Una rueda que da vueltas’, el sábado, que ha pasado del Centro Cultural de Jesús al Teatro Espanya de Santa Eulària, o una nueva edición de la Mostra Folklòrica Ciutat d'Eivissa, que recorrerá Vila el sábado.

Concierto de ClàsSax, este jueves en Can Ventosa / DI

JUEVES 9 DE OCTUBRE

Festes de Cala de Bou i es Port des Torrent

20 horas: Pregón de fiestas a cargo de l’Associació de Dones de Cala de Bou y concierto de Verónica San Juan. Carpa del parque infantil de Cala de Bou. Entrada libre.

Fiestas de Jesús

10.30 horas: Taller para personas mayores. Centro cultural.

Cine

‘Sirat. Trance en el desierto’. De Oliver Laxe (España, 2025). Ciclo Anem al cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Música

ClàsSax. Con Pere Prieto (saxo), y Juan F. Ballesteros (piano). 20.30 horas en Can Ventosa. Entradas en culturaentradesonline.eivissa.es.

Hot Ice Collective. ‘Soul Classics’. Soul, funk Jazz. Desde las 23.30 horas en Café Pereyra Eivissa.

Albert Oliva. Concierto acústico. Desde las 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Mano a Mano. Tangos. 20 horas en Cas Costas.

Héctor Roldán. Canción melódica. 20.30 horas en es Racó Verd de Sant josep.

Literatura

‘Terminus’. Club de Lectura con Joan Benesiu y Carles Fabregat. 19.30 horas en la biblioteca de Can Ventosa.

Humor

‘Noches de Kokomedia’. Actuación de Jorge Perrichi. 22 horas en La Kokotxa de Vila.

Apotropaico celebran su X Aniversario, este sábado en Summum. / DI

VIERNES 10 DE OCTUBRE

Festes de Cala de Bou i es Port des Torrent

14 horas: Dinar homenaje a las personas mayores. Inscripción previa.

Dinar homenaje a las personas mayores. Inscripción previa. 16 a 19 horas: Castillos hinchables. Parque infantil de Cala de Bou. Gratuito.

Castillos hinchables. Parque infantil de Cala de Bou. Gratuito. 18 horas: Taller de baile familiar. Parque infantil de Cala de Bou. Gratuito.

Taller de baile familiar. Parque infantil de Cala de Bou. Gratuito. 19 horas: Exhibición de baile de Areté Ibiza Danza. Parque infantil de Cala de Bou. Gratuito.

Exhibición de baile de Areté Ibiza Danza. Parque infantil de Cala de Bou. Gratuito. 20 horas: Exhibición de baile de Estudio 64. Parque infantil de Cala de Bou. Gratuito.

Exhibición de baile de Estudio 64. Parque infantil de Cala de Bou. Gratuito. 21 horas: Concierto Canallas del Guateke. Parque infantil de Cala de Bou. Gratuito.

Fiestas de Sant Rafel

20 horas: Pregón a cargo de Joan Marí Serra ‘Marge’ y entrega del Premi Forca de Fang.

Pregón a cargo de Joan Marí Serra ‘Marge’ y entrega del Premi Forca de Fang. 21 horas: Cena de inicio de fiestas en Bar Cruce.

Música

Hot Ice Collective. ‘Soul Classics’. Soul, funk Jazz. Desde las 23.30 horas en Café Pereyra Eivissa.

Astronomía

‘El universo al alcance de tu mano’. Charla astronómica, telescopios, mitos y leyendas... food trucks. Para todos los públicos. Reservas en www.bibopark.com. BiBo Park Sant Rafel.

SÁBADO 11 DE OCTUBRE

Festes de Cala de Bou i es Port des Torrent

11 a 14 h y 16 a 19 h: Castillos hinchables. Parque infantil de Cala de Bou. Gratuito.

Castillos hinchables. Parque infantil de Cala de Bou. Gratuito. 11 a 14 h: Mercado artesanal. Parque infantil de Cala de Bou. Gratuito.

Mercado artesanal. Parque infantil de Cala de Bou. Gratuito. 11 a 17 h: Taller de circo con Akrobatik. Parque infantil de Cala de Bou. Gratuito.

Taller de circo con Akrobatik. Parque infantil de Cala de Bou. Gratuito. 18 h: Animación infantil ‘Circo golosina’. Carpa parque infantil de Cala de Bou. Gratuito.

Animación infantil ‘Circo golosina’. Carpa parque infantil de Cala de Bou. Gratuito. 19 h: Teatro ‘Telón y pensión, nunca es tarde para subirse al escenario’. Auditori de Caló de s’Oli. Entrada libre.

Teatro ‘Telón y pensión, nunca es tarde para subirse al escenario’. Auditori de Caló de s’Oli. Entrada libre. 20.30 h: Concierto Que te quiten lo bailao y Soraya, Tour 20 años. Auditori de Caló de s’Oli. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Fiestas de Sant Rafel

18.30 h: Festa Pagesa y Ballada de Pou en el Pou d’en Micolau

Patrimonio

‘Aprenem, gaudim i tastam patrimoni’. Charla informativa a cargo del historiador Antoni Ferrer Abárzuza y ruta interpretativa sobre patrimonio del agua y la producción de harina. 10.30 a 13 horas en Can Planetes, Santa Eulària. Inscripción gratuita en patrimoni@santaeularia.com. Al finalizar, degustación de productos locales elaborados con harina de trigo.

Curso

‘Curs de pintura decorativa sobre ceràmica’, de Celia Casanova. Iniciación a la pintura decorativa sobre piezas cerámicas (mayores de 16 años). Actividad gratuita (plazas limitadas). Espai Cultural Molí d’en Simó, 11 a 13.30 horas.

Literatura

‘Lectures dramatitzades’, de Encarna de las Heras, guion de Ramón Mayol. Lectura escénica. Actividad gratuita. Centro de Interpretación de Sa Caleta, 13 horas.

Teatro

‘Una rueda que da vueltas’, de la compañía Almealera. 20 horas en el Teatro Espanya de Santa Eulària (previsto inicialmente en el Centro Cultural de Jesús). Espectáculo que explora la vida rural, el patrimonio cultural y la memoria vinculada a los molinos de agua tradicionales. Entradas: 10€ en santaulariadesriu.com, 12€ a taquilla. A partir de 9 años.

Folclore

‘XXIII Mostra Folklòrica Ciutat d’Eivissa’. Desfile y actuaciones con degustación de productos típicos; participan NEFUP (Universidad de Oporto), Grupo de Danzas Burgalesas Nuestra Señora de las Nieves y Colla Sa Bodega. Salida a las 17.30 horas desde la plaça Juliàn Verdera de ses Figueretes y actuaciones a las 18 horas en Can Ventosa.

Música

Sanpa Trío. Blues. 13 horas en Can Jordi Blues Station y 16.30 horas en Rosana’s.

Apotropaico. Metal. Concierto por el X Aniversario de la banda ibicenca. Con Meteorum Markfir y MRC. Desde las 18.30 horas en la sala Summum- Casanova de Cala de Bou. Entrada anticipada 15 €, 18 € en taquilla.

Cor Parroquial de Santa Creu. Concierto por su XX Aniversario. Solistas Miguel Ángel Riera y Maria Torres. Piano Eva Martínez. Cirectora Elena Prokhorova. Iglesia de Santa Cruz de Vila a las 20.15 horas.

Mano a Mano. Tangos. 20.30 horas en es Racó Verd de Sant josep.

Rick & Carly. Música de baile. 21 horas en la sala Plastik de Cala de Bou.

Hot Ice Collective. ‘Soul Classics’. Soul, funk Jazz. Desde las 23.30 horas en Café Pereyra Eivissa.

Infantil

‘Dissabte de contes’. Presentación del cuento ‘Fugissera’, de Maria Benassar Ramis y Marina Uguet Ibáñez. 12.30 horas en la biblioteca de Can Ventosa.

El bluesman José Ramírez estará este domingo en el Soul Food Fest de Cala de Bou / FB José Ramírez

DOMINGO 12 DE OCTUBRE

Festes de Cala de Bou i es Port des Torrent

10 h: XIII Trofeu BTT. Organiza Club Ciclista Pitiús. Abierto al público.

XIII Trofeu BTT. Organiza Club Ciclista Pitiús. Abierto al público. 12 h: Misa solemne. Carpa parque infantil de Cala de Bou, con la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de Sant Antoni y el Grup Folklòric Sant Josep de sa Talaia. Entrada libre.

Misa solemne. Carpa parque infantil de Cala de Bou, con la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de Sant Antoni y el Grup Folklòric Sant Josep de sa Talaia. Entrada libre. 13.30 h: V Soul Food Fest con música y gastronomía norteamericana. Actúan José Ramírez y The Soul Connectors. Zona exterior Auditori de Caló de s’Oli. Entrada libre.

V Soul Food Fest con música y gastronomía norteamericana. Actúan José Ramírez y The Soul Connectors. Zona exterior Auditori de Caló de s’Oli. Entrada libre. 16 a 19 h: Castillos hinchables. Parque infantil de Cala de Bou. Gratuito.

Castillos hinchables. Parque infantil de Cala de Bou. Gratuito. 17 h: Mago Albert, chocolatada y dulces solidarios. Parque infantil de Cala de Bou. A beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.

Mago Albert, chocolatada y dulces solidarios. Parque infantil de Cala de Bou. A beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. 18.30 h: Lectura dramatizada ‘Tierra de Bes’. Carpa parque infantil de Cala de Bou. Entrada libre.

Fiestas de Sant Rafel

10 h: Nordic Walking (frente a la iglesia)

Nordic Walking (frente a la iglesia) 10.30 h: Concurso de pintura rápida (infantil y juvenil) en Can Portmany

Concurso de pintura rápida (infantil y juvenil) en Can Portmany 10 h: IV Fira Artesanal i Rural:

IV Fira Artesanal i Rural: 11–14 h: Vermut a 45 rpm (música en vinilo)

Vermut a 45 rpm (música en vinilo) 14.30 h: Gran paella popular

Gran paella popular 16–18 h: Tarda musical con Javi Box

Tarda musical con Javi Box 18 h: Teatro Llinatge del Grup de Teatre de Sant Antoni

Fiestas des Cubells

12.30 horas: Espectáculo familiar ‘Circo golosina, un món de fantasia’ (Circo Stromboli). Aparcamiento público

Espectáculo familiar ‘Circo golosina, un món de fantasia’ (Circo Stromboli). Aparcamiento público 17 horas: Gimkana familiar ‘La llegenda des Cubells’. Aparcamiento público

Gimkana familiar ‘La llegenda des Cubells’. Aparcamiento público 18.30 horas: Chocolatada. Aparcamiento público

Fiestas de Sant Miquel

13 horas: Gran Paella Popular y música en directo en la plaza de Sant Miquel

Patrimonio

Taller de pan en Ca n’Andreu des Trull. Con Vicent Marí, Palermet: elaboración tradicional de pan, coques, crostes, galletes fortes y sopes gòfies, todo en horno de leña. 9 a 14 horas en Ca n’Andreu des Trull, Sant Carles. Inscripción gratuita en patrimoni@santaeularia.com

Música

‘Ape Chimba Live Concert’ con Ape Chimba feat Héctor Koa. Fusión de raíces africanas, flamenco, ritmos latinos, folclore indígena y electrónica mundial. 20-30 horas. Teatro Pereyra Ibiza. De 65 a 85 euros

ARTE

Tardor d’Art Formentera 2025

Feria de Arte de Formentera de artistas independientes

Del 2 al 11 de octubre en la Sala de Exposiciones «Ajuntament Vell», Centre Antoni Tur «Gabrielet» y Jardí de Ses Eres.

9 de octubre

12 a 14 y 15 a 19 horas: Taller de cocreación artística con Eli Gras · Jardí de ses Eres

Taller de cocreación artística con Eli Gras · Jardí de ses Eres 20 horas: Jam Session con Krishna & Eli Gras & participantes del taller · Jardí de ses Eres

10 de octubre

12 a 14 horas: La gent es mou: Arte y migraciones · Presentación y proyección de proyectos · Jardí de ses Eres

La gent es mou: Arte y migraciones · Presentación y proyección de proyectos · Jardí de ses Eres 16 a 18 horas: Taller de interpretación fotográfica con Consuelo Bautista · Jardí de ses Eres

11 de octubre

10.30 horas: Café y visita guiada en el marco del III Día Europeo de los Museos · Exposición de Miquel Barceló en el MACE de Ibiza · Con Elena Ruiz

Café y visita guiada en el marco del III Día Europeo de los Museos · Exposición de Miquel Barceló en el MACE de Ibiza · Con Elena Ruiz 18 horas: Clausura con artistas participantes y DJ Cherman (Drap-Art sound system) · Jardí de ses Eres

Exposiciones

Centre Antoni Tur Gabrielet · Del 2 al 11 de octubre. Artistas invitados: Pedro Asensio, Marco Cecioni, María Lagrange, Angelica Markston, Juan Moreno. Artistas por convocatoria: Consuelo Bautista, Adriana Cerecero, M. Antònia Ferragut, Aurélia Jaubert, Jacobo Jörgensen, Josejo, Cristian Lanfranchi, David S. León, Brenda Novak, Juan Antonio Pardos Vidal “Chano”, Manuel Persa – Arbio Art, Lisa Rubin, Xavier Thero. Artista In Memoriam: César Ordas.

Del 2 al 11 de octubre. Artistas invitados: Pedro Asensio, Marco Cecioni, María Lagrange, Angelica Markston, Juan Moreno. Artistas por convocatoria: Consuelo Bautista, Adriana Cerecero, M. Antònia Ferragut, Aurélia Jaubert, Jacobo Jörgensen, Josejo, Cristian Lanfranchi, David S. León, Brenda Novak, Juan Antonio Pardos Vidal “Chano”, Manuel Persa – Arbio Art, Lisa Rubin, Xavier Thero. Artista In Memoriam: César Ordas. Sala de Exposiciones Ajuntament Vell · Del 6 al 11 de octubre: Wolfgang Mally, Helena Belzer.

· Del 6 al 11 de octubre: Wolfgang Mally, Helena Belzer. Intervenciones en el espacio público: Rafael Amoròs · Jardí de ses Eres · Del 2 al 11 de octubre. Christian Guggenbuhl · Jardí de ses Eres · Del 6 al 11 de octubre.

Rafael Amoròs · Jardí de ses Eres · Del 2 al 11 de octubre. Christian Guggenbuhl · Jardí de ses Eres · Del 6 al 11 de octubre. OFF Tardor d’Art: Del 7 de octubre al 10 de noviembre · Exposición en la Galería Pin Por Madera Perpetua · Comisariada por Pamela Spitz con Pep Martí, Mariano Mayans, Nadja Ferch y Olivier Tardiveau.

El arte de Diana Bustamante en el Club Diario de Ibiza / Toni Escobar

EXPOSICIONES

Diana Bustamante. Pinturas. Abierta martes y jueves de 17 a 20.30 horas en el Club Diario de Ibiza y con cita previa. Hasta el 26 de octubre.

‘Esglésies’. Exposición por los 240 años del decreto de creación de las parroquias de las Pitiüses. Centenari de Joan Marí Cardona. En Es Polvorí jueves y viernes de 18 a 20 horas y sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 30 de noviembre. En el Refectori de lunes a viernes de 9 a 14.30 y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 30 de octubre.

‘Més enllà del diagnòstic’. Exposición por el Día de la Salud Mental. Del 10 al 18 de octubre en Sa Nostra Sala, c/Aragó, 17 de Vila.

Aïda Miró. ‘Emperò!’ Pinturas. Sala Baleària del Puerto de Eivissa. De lunes a domingo de 10 a 20 horas. Hasta el 7 de enero.

Ferrer Barbany. ‘Evocació’. Fotografías. Espai Frumentaria del Port de la Savina. Formentera. Miércoles, jueves y viernes de 17 a 20 horas y sábados y domingos de 11 a 14 horas. Hasta el 14 de diciembre.

Romanie. ‘Topofilia’, pinturasInauguración viernes 10 de octubre a las 19 horas en el centro cultural Can Jeroni de Sant Josep. De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 26 de octubre.

Cristina Rubalcava. ‘Amor y pasión, entre mares y puertos’. Inauguración el viernes 10 de octubre a las 19 horas. De martes a viernes de 17 a 20 y sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Hasta el 25 de octubre.

‘Pitiüses, Empúries, Ensérune. El viatge possible’. Exposición sobre el patrimonio arqueológico compartido entre les Illes Balears, Catalunya y Occitània del proyecto InterMedit. Far de la Mola de Formentera. Hasta diciembre.

'Joan Marí Cardona. Cent anys. Cinquanta anys'. Exposición sobre la figura del canónigo e historiador ibicenco. Centro cultural Can Portmany de Sant Rafel. Abierta viernes, sábados y domingos de octubre de 17 a 20 horas. El 31 de octubre se presentará el catálogo.

'3'. Exposición con obras de Pep Monerris 'Bagaix', Lina Andiñach y Julia Fragua. Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 26 de octubre.

Nuria Jaumà. ‘Bosc’, pinturas. Sala de exposiciones Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Hasta el 18 de octubre.

Simona Marziani. ‘Transition times’, pinturas. Hotel Ocean Drive Ibiza. Hasta el 11 de octubre.

‘Ibiza disco poster collection’. Muestra de la colección de carteles de discotecas de Pep Pilot. Ses Casetes Art Café de Santa Eulària. Hasta el 6 de enero.

Beatriz Gallardo. ‘Cartography of the skin’, pinturas. Sala Aubergine de Atzaró. Hasta el 31 de octubre.

Poppy Faun. Pinturas. Paradiso Ibiza Art Hotel. Hasta el 18 de octubre.

'El final del camino'. Exposición del artista visual Pedro María Asensio. Espacio Broner de la demarcación de Ibiza y Formentera del Col.legi d'Arquitectes de les Illes Balears (Coaib). Hasta el 16 de enero de 2026.

'Euphoria'. Exposición de la artista multidisciplinar británica Poppy Faun. Inauguración el viernes 4 de septiembre de 18 a 22 horas en el Paradiso Ibiza Art Hotel, en es Caló, en Sant Josep. Entrada gratuita. Hasta el 18 de octubre.

Mina. 'Respekt'. Exposición de pintura en Can Jordi Blues Station. Hasta el 12 de octubre.

‘Es Amunts. La Ibiza salvaje’. Fotografías de Joan Costa, Núria Costa, Xavier Mas, Joan Pereyra, Vicent Planells y Simón Vila. Paneles en el Port de Sant Miquel. Hasta el 30 de octubre.

‘Monica Craig: Unos días de 1953 en Ibiza y Formentera’. Fotografías del año 1953 de la británica Monica Craig cedidas al MACE. Hasta el 9 de noviembre en el Museu Puget de Dalt Vila.

‘100 años Eduard Micus’. Exposición por el centenario del artista. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Espacio Micus de Jesús. Hasta diciembre.

Miquel Barceló. ‘El present permanent’. Obra reciente del artista mallorquín. Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 16 de noviembre.

Pedro Pedro. ‘Picnic’, pinturas. Exposición del verano en La Nave de ses Salines. Hasta el 31 de octubre.

'Sanç I, Rei de la Corona de Mallorca. El monarca oblidat'. Exposición por el 700 aniversario del final del reinado. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta el 2 de noviembre.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Octubre: Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Cala Llenya. Artesanía, ropa, complementos... Música en vivo. Domingos de 10 a 14 horas. Restaurante Cala Llenya.

Santa Eulària. Mercadillo de artesanía del paseo de s'Alamera. Todos los días excepto miércoles y domingos de 9 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 31 de octubre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.