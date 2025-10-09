J. A. Prats sobre la inundación en la autovía del aeropuerto: "Hace 20 años ya decíamos que construir una carretera por debajo del nivel freático podía tener consecuencias"

El concejal de Ara en Sant Josep, Josep Antoni Prats, ha apuntado durante la sesión plenaria de este jueves para solicitar al Gobierno la declaración de zona afectada gravemente por las lluvias para el municipio a la gravedad de lo sucedido en la autovía del aeropuerto, que quedó anegada varios días: “Algunos, hace 20 años ya decíamos que construir una carretera desdoblada por debajo del nivel freático podía tener consecuencias, como inundaciones. Era bastante probable que ocurriera. Y que cortar el curso de todos los torrentes que bajan de las sierras del norte de Sant Jordi hacia abajo y recogerlos todos dentro de esta infraestructura [una especie de tanque de tormentas] también podía tener consecuencias, como efectivamente así ha sido”. El alcalde confía al respecto que las ayudas que se reciban permitan “solucionar aquellas cosas que se hicieron mal en algunas obras de este municipio”.

Pese a todos estos peros, ha pedido al equipo de gobierno a que sea “ágil y se dé prisa para hacer todas las obras necesarias para que las afectaciones sean mínimas y para que las infraestructuras públicas estén en marcha lo más pronto posible”.

"Tomarse más en serio las alertas naranjas"

Por su parte, Mónica Fernández, edil de UP, ha instado a la ciudadanía “a tomarse más en serio las alertas naranjas” y a que esté atenta a los anuncios oficiales y a hacer caso a las advertencias y consejos: “Tenemos mucha suerte de que no haya pasado más. Esto no será una cosa aislada, esto pasará más veces”, ha advertido.

El alcalde, para acabar, ha recordado que hay vecinos “que lo han perdido todo dentro de sus casas”, que algunos “no han podido volver a sus viviendas aún”, y que hay autónomos que “han tenido que cerrar las puertas” de sus negocios cuando aún podían trabajar dos meses más. El Ayuntamiento dará prioridad “tanto técnica como económicamente” a los vecinos afectados, especialmente en la “zona cero, Platja d’en Bossa, la más dañada”. Y se consoló con saber cómo funcionaron los servicios de emergencia: “Si vuelve a pasar, sabemos que estamos en buenas manos”.