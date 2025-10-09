Ibiza conquista los paladares en 'Gastronomika' con el chef Óscar Molina y el 'bartender' Biel Ramón
Eating in Ibiza, iniciativa impulsada por Fomento del Turismo de Ibiza, ha participado este miércoles en la feria 'Gastronomika' de San Sebastián
Redacción
Ibiza ha vuelto a brillar en una de las citas gastronómica de más prestigio del país. El club de producto Eating in Ibiza, impulsado por Fomento del Turismo de la isla, participó este miércoles en la feria 'Gastronomika' de San Sebastián, con una propuesta que combinó sabor, tradición y creatividad, y que contó con el apoyo del Consell de Ibiza.
El encuentro reunió a una treintena de profesionales del sector en una experiencia sensorial que comenzó con un cóctel en directo preparado por Biel Ramón, bicampeón de coctelería de Baleares y actual campeón nacional en conocimientos teóricos de coctelería. Su creación, inspirada en el Mediterráneo, incorporó productos locales como Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans, limón de la isla, jengibre, mermelada de higos de Can Malacosta y sal de Ibiza Fluxà, reivindicando así el valor del producto de kilómetro cero, destacan desde Eating in Ibiza.
Después llegó el turno del chef Óscar Molina, que ofreció un recorrido culinario por la esencia de Ibiza a través de platos elaborados con productos autóctonos como el porc negre ibicenco y la langosta, para culminar con un bizcocho de limón y albahaca. Una propuesta que unió territorio, memoria y emoción gastronómica.
En la cita también participó Pepita Costa, directora de la Escuela de Hostelería de Baleares, quien presentó las oportunidades formativas que ofrece la isla, entre ellas el primer curso de especialista en vinos de España.
Con esta participación, Eating in Ibiza refuerza su objetivo de posicionar la isla como referente gastronómico internacional, demostrando que su riqueza culinaria va mucho más allá del sol y la playa.
