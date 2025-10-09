El Govern da diez días para cesar la actividad y retirar la maquinaria extractiva de la cantera de Can Xumeu

La actividad minera de Can Xumeu dejará de ser una molestia para los vecinos de este entorno de sa Serra Grossa, ya que el Govern balear ha dictado que «el explotador debe retirar inmediatamente la maquinaria y las instalaciones de la cantera, salvo las que se necesiten para restaurar el paraje». Así queda prescrito en un documento de la conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en el que se fija el proceso que debe seguir la empresa explotadora, Cemex.

Esta empresa multinacional dispondrá de un plazo de diez días hábiles para cesar su actividad y retirar la maquinaria de extracción de áridos, que empezarán a contar desde el momento en que reciba la notificación administrativa. Por su parte, el gabiente de comunicación de Cemex informó ayer a este diario de que la compañía considera que "esta decisión administrativa no es correcta y no se ajusta a la ley".

"La compañía interpondrá los recursos administrativos y judiciales necesarios para que Can Xumeu pueda continuar con su actividad en un marco indiscutible de preservación y protección del entorno natural en el que se ubica", indica la respuesta por correo remitida por Cemex a este diario.

Por su parte, el Govern balear precisó que solo podrá revisar si la actividad de extracción minera ha finalizado cuando se haya cumplido ese plazo de diez días, una vez que la empresa haga acto de recepción del documento que ordena el cese de actividad.

Las prescripciones

Estas nuevas prescripciones para desmantelar la cantera son consecuencia de la resolución firmada por la conselleria el pasado 19 de septiembre, en la que se denegó la regularización de la actividad minera en Can Xumeu. Este último proceso se ha prolongado durante diez años debido a los recursos presentados por Cemex para continuar con la extracción de áridos. De esta manera, ha logrado que hasta ahora no se hiciera efectivo el informe de impacto ambiental que no daba luz verde a su actividad.

Aunque Cemex entiende que "es un procedimiento todavía abierto" y que aún tiene un plazo de dos meses para recurrir la resolución que le deniega la regularización de su actividad, la portavoz de la conselleria de Empresas, Autónomos y Energía reiteró que la orden de cese y retirada de la maquinaria es firme y debe cumplirse en este periodo de diez días tras la notificación.

Imagen de la entrada a la cantera de Can Xumeu, con la planta asfáltica de Agloisa que no se ve afectada por la orden de cierre. / J. A. Riera

Según el dictamen de la conselleria, la empresa tiene que «retirar inmediatamente todos los acopios de la explotación minera que se vayan a usar para la restauración». Así, debe entregar en el plazo estipulado un listado con el volumen de la producción de áridos aún disponible en sus instalaciones, distinguiendo entre los que deben sacar de la cantera y los que se pueden aprovechar para rellenar el terreno.

Igualmente, también deberá «retirar inmediatamente toda la maquinaria que no se emplee para retirar o tratar los acopios actuales o para la restauración» de la cantera. Cabe indicar que esta orden de cese de actividad y de retirada de los equipos no afecta a la planta asfáltica que se encuentra justo en la entrada de la cantera y que gestiona la empresa Agloisa.

Historia

La cantera de Can Xumeu recibió su primera autorización en 1966. Sin embargo, en 2014 entró en vigor una nueva Ley de Minas en Balears que obligaba a que estas explotaciones contaran con un informe ambiental favorable para seguir adelante con su actividad.

Para cumplir con esta nueva regulación, la empresa propietaria presentó en 2015 el proyecto de explotación minera, con el preceptivo plan de restauración del terreno al que obligaba la normativa. Sin embargo, Can Xumeu se encuentra a los pies de sa Serra Grossa, una zona de gran valor ambiental y paisajístico. De hecho, está integrada dentro de la Red Natura 2000 con la figura de Lugar de Interés Comunitario (LIC) y está declarada Zona de Especial Conservación (ZEC).

La Comisión Balear de Medio Ambiente ya dictó un primer informe negativo en contra de la cantera en 2020, que fue ratificado en 2023, después de que Cemex hubiera presentado dos recursos para continuar con su actividad. Entre los argumentos de su dictamen, la comisión destacaba que la propuesta de regularización de la empresa había quedado «completamente obsoleta».

Además de los informes desfavorables, la Asociación de Vecinos de es Rafal Trobat se ha movilizado durante todo este tiempo para acabar con las molestias que ocasiona la cantera de Can Xumeu y ha presentado alegaciones para que se ponga punto final a la extracción de áridos en este paraje natural.