Los efectos de 'Alice' en Ibiza: inundaciones, corte de carretera y riesgo de desborde de un torrente

Ibiza y Formentera recuperan la normalidad este viernes tras superar sin consecuencias graves el episodio de lluvias y tormentas de las últimas horas. Por tanto, mañana viernes se reanudan las clases en todos los centros educativos de ambas islas. Así se ha decidido en la reunión del Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal, celebrada este jueves por la tarde tras valorarlo con los representantes de Educación presentes. El comité, reunido a las 19.30 horas por tercera vez este jueves, ha acordado mantener activa la alerta naranja (IG-1) en Ibiza y Formentera también este viernes. Asimismo, continuará reuniéndose para seguir valorando la situación y tomar las medidas que sean necesarias.

Las lluvias previstas para este jueves en Ibiza y Formentera comenzaron a partir de las 14 horas. La Agencia Estatal de Meteorología mantuvo el aviso naranja por lluvias y tormentas hasta las 20 horas, dos horas más de las previstas inicialmente. En ese tiempo, se acumularon cantidades significativas de precipitación. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso amarillo por lluvias y tormentas en las Pitiusas hasta las 6 horas del viernes por precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros. La tormenta más intensa ya se ha desplazado al mar, y se prevé que su intensidad disminuya en las próximas horas, señalan desde el Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal.

Alerta naranja en Ibiza: Platja d'en Bossa se inunda con la lluvia / J.A.RIERA

Incidencias

Las precipitaciones han provocado 12 incidentes registrados en el Centro de Coordinación de Emergencias del 112: diez en Ibiza y dos en Formentera. Se trata de incidentes puntuales resueltos con medios locales, de los que solo cuatro siguen activos. Las causas han sido: inundaciones en la vía pública (7), en edificios (2), corte de carretera, obstáculo líquido en la calzada y riesgo de desbordamiento de un torrente.

La lluvia persistente ha causado acumulaciones de entre 100 y 120 litros por metro cuadrado en dos o tres horas y provocado bolsas de agua en zonas que suelen inundarse. En Ibiza se han visto afectados tramos de la carretera del aeropuerto (EI-800), que han tenido que cerrarse intermitentemente con desvíos por vías superiores. El tráfico ya ha sido restablecido, aunque se recomienda precaución, especialmente si continúan las lluvias.

En la zona de Platja d’en Bossa, cerca de la avenida de la Gamba Roja, se han acumulado entre 20 y 30 centímetros de agua, aunque sin causar daños significativos en los hoteles, que ya habían adoptado medidas preventivas, explican desde el comité. Tampoco se han producido afectaciones en zonas como Cas Capità, es Pratet o el puerto de Ibiza, donde el agua ha drenado poco a poco gracias a las acciones de vecinos y comerciantes, que prepararon sus viviendas, accesos a garajes y comercios.

Dos picos de precipitación

En Ibiza ha habido dos picos de precipitación: uno a las 14 horas, coincidiendo con la salida escolar, y otro a las 17 horas, con la salida de colegios concertados y el inicio de actividades extraescolares. El cierre de los centros educativos, que redujo la movilidad, ayudó a disminuir los incidentes, señalan desde el Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal.

En Formentera también se registraron tormentas de alta intensidad y fuertes lluvias durante una hora, con acumulaciones puntuales de hasta 30 centímetros de agua. Sin embargo, ni las carreteras ni el transporte público se vieron afectados. La carretera principal sufrió acumulaciones de agua y se tuvo que cerrar una calle en la zona de La Savina debido a una pequeña inundación.

A pesar de la magnitud destacable de este nuevo episodio de lluvias y tormentas en las Pitiusas, el número de incidentes ha sido reducido. Probablemente gracias a las medidas adoptadas, como el cierre de centros educativos, que redujo los desplazamientos y el tráfico. También ayudó que la población siguiera las recomendaciones y tomara medidas de autoprotección destacan en su balance.

Redacción Digital

Agradecimiento a la población

«Queremos lanzar un mensaje de agradecimiento a la población, que ha seguido las recomendaciones y ha limitado su movilidad al máximo. No ha habido tan pocos incidentes porque el fenómeno no haya afectado a Ibiza y Formentera, sino porque el comportamiento ciudadano ha sido ejemplar», ha explicado el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz.

En las próximas horas se prevé que pueda seguir lloviendo, pero con menor intensidad sobre Ibiza y Formentera. Ya para este viernes, se espera que la dana se desplace hacia el sur y no hacia el este. Por ello, la Aemet ha activado avisos rojos en la provincia de Alicante (Comunidad Valenciana) y en la Región de Murcia. En cambio, desactivará todos los avisos en Baleares a partir de las 6 horas, aunque solo por unas horas, ya que el paso de esta dana por las islas será lento.

Por ello, la Aemet ya ha activado para el sábado un nuevo aviso naranja por lluvias y tormentas en Ibiza, y aviso amarillo en Mallorca y Menorca, en previsión que el episodio se desplace hacia el este del Mediterráneo.