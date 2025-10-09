Desmantelan las cabañas y las estructuras ilegales de Ibiza Yoga

Tras años de desobediencia, el centro Ibiza Yoga de Benirràs ha desmantelado finalmente las cabañas de madera y el resto de estructuras construidas ilegalmente en su finca, situada en una zona protegida como Área Natural de Especial Interés (ANEI). Así lo indicó ayer el Ayuntamiento de Sant Joan, que había dictado una orden de derribo contra estas obras que expiró el 23 de septiembre del año pasado.

Se da la circunstancia de que este centro fue precintado a mediados de septiembre por funcionar ilegalmente como establecimiento turístico y por ofrecer clases de yoga sin disponer de la pertinente licencia de actividad. Por estas infracciones, los propietarios de la finca pueden enfrentarse a dos sanciones administrativas, una del Consell y otra del Ayuntamiento, por un valor total de 415.000 euros.

Respecto a las cabañas de madera, que se alquilaban como habitaciones para los clientes de Ibiza Yoga, fueron denunciadas por primera vez en 2013. A raíz de una moción presentada por el entonces concejal de la oposición José Luis Rodríguez, el Ayuntamiento inició los trámites para obligar a que las construcciones fueran derribadas.

Detalle de los restos de una de las cabañas que se construyeron entre el bosque. / DI

Los propietarios presentaron diferentes recursos y se negaron a recibir las notificaciones administrativas hasta que, finalmente, la orden de demolición se hizo efectiva al publicarse en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). El plazo para cumplir con esta resolución finalizó el año pasado y, como los propietarios seguían haciendo caso omiso, el Ayuntamiento procedió a imponerles multas mensuales por valor de 3.332 euros.

Después de tres sanciones, el pasado mes de abril Ibiza Yoga presentó un informe de derribo voluntario al Ayuntamiento, con lo que cesaron las multas, aunque tampoco cumplieron con la retirada de las estructuras en la fecha prevista (el 8 de julio). Finalmente, tras el precinto del centro y las nuevas sanciones administrativas, el Ayuntamiento ha podido hacer efectiva su resolución.