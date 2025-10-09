La tormenta llega a Ibiza con lluvias intensas y fuerte actividad eléctrica, pero avanza más despacio de lo previsto

El Comité Técnico Asesor se ha reunido la mañana de este jueves para evaluar la evolución del temporal que afecta a Ibiza y Formentera. Según ha explicado el portavoz del dispositivo de emergencia, la tormenta “se mueve más lenta de lo previsto” y los vientos “tienen menor intensidad”, lo que ha retrasado el inicio de las lluvias.

El frente ha entrado por el norte de Sant Antoni y también afecta al municipio de Sant Josep. “Está lloviendo con cierta intensidad, aunque de forma irregular”, ha detallado antes de apuntar que se trata de una tormenta con “mucha actividad eléctrica”, con entre 20 y 30 rayos cada cinco o diez minutos.

Durante la mañana, el núcleo del temporal se ha mantenido “encajonado” en el canal de Valencia. La regata 'Ruta de la Seda', que debía partir desde Valencia y llegar esta noche al puerto de Sant Antoni, se ha suspendido por la situación meteorológica adversa en toda la zona.

Previsiones

Aemet mantiene la previsión de lluvias acumuladas de entre 40 y 60 litros por metro cuadrado, con posibles picos de hasta 100 litros en seis o siete horas. El portavoz ha recordado que en Alicante y Murcia se mantiene la alerta roja por lluvias intensas, “parte del mismo fenómeno” que afecta a las Pitiusas.

Por el momento, solo se han registrado incidencias “muy aisladas”, aunque el operativo de emergencia continúa activado con efectivos de Bomberos, Policía Local, 112, Protección Civil y servicios técnicos “reforzados en todos los ámbitos”.

Desde el comité se pide a la ciudadanía que limite los desplazamientos “al mínimo posible”, actúe “con precaución” y siga la información solo a través de los canales oficiales.

En cuanto a las clases de mañana, la decisión se tomará esta tarde tras una nueva reunión técnica a las 18 horas y otra posterior con Aemet y la conselleria de Educación a las 19.30 horas.

“Partimos de una situación de vulnerabilidad, con infraestructuras sensibles y un terreno saturado tras días de lluvias”, ha advertido el responsable del operativo. “Por eso, aunque en circunstancias normales esta cantidad de agua no sería preocupante, ahora obliga a extremar las precauciones”.