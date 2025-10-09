Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibiza

La dana se retrasa y la AEMET insiste: "Lloverá con intensidad en Ibiza"

La alerta naranja se mantendrá activa hasta las seis de la tarde

Dispositivo de Protección Civil en el primer cinturón de ronda

Dispositivo de Protección Civil en el primer cinturón de ronda / A.E.

Europa Press

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares ha señalado que, aunque se ha retrasado el inicio de las precipitaciones en las Pitiusas, la previsión es que acabe lloviendo "con intensidad" en Ibiza.

En estos momentos la tormenta se encuentra situada sobre el canal entre Valencia e Ibiza, retrasándose "un poco" respecto a las previsiones de este miércoles, han indicado desde Aemet a Europa Press.

En principio, la alerta naranja se mantendrá hasta las 18 horas de este jueves y las lluvias "persistentes" podrán provocar acumulaciones importantes de agua.

Aemet no ha descartado que finalmente llueva con intensidad en el mar, puesto que es complicado confirmar el punto exacto donde descargarán las tormentas. En cualquier caso, podrán llegar a acumularse hasta 100 l/m2 en varias horas, por lo que es necesario extremar la precaución.

