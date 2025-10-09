La dana se retrasa y la AEMET insiste: "Lloverá con intensidad en Ibiza"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares ha señalado que, aunque se ha retrasado el inicio de las precipitaciones en las Pitiusas, la previsión es que acabe lloviendo "con intensidad" en Ibiza.

En estos momentos la tormenta se encuentra situada sobre el canal entre Valencia e Ibiza, retrasándose "un poco" respecto a las previsiones de este miércoles, han indicado desde Aemet a Europa Press.

En principio, la alerta naranja se mantendrá hasta las 18 horas de este jueves y las lluvias "persistentes" podrán provocar acumulaciones importantes de agua.

Aemet no ha descartado que finalmente llueva con intensidad en el mar, puesto que es complicado confirmar el punto exacto donde descargarán las tormentas. En cualquier caso, podrán llegar a acumularse hasta 100 l/m2 en varias horas, por lo que es necesario extremar la precaución.