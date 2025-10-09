Ibiza
La dana se retrasa y la AEMET insiste: "Lloverá con intensidad en Ibiza"
La alerta naranja se mantendrá activa hasta las seis de la tarde
Europa Press
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares ha señalado que, aunque se ha retrasado el inicio de las precipitaciones en las Pitiusas, la previsión es que acabe lloviendo "con intensidad" en Ibiza.
En estos momentos la tormenta se encuentra situada sobre el canal entre Valencia e Ibiza, retrasándose "un poco" respecto a las previsiones de este miércoles, han indicado desde Aemet a Europa Press.
En principio, la alerta naranja se mantendrá hasta las 18 horas de este jueves y las lluvias "persistentes" podrán provocar acumulaciones importantes de agua.
Aemet no ha descartado que finalmente llueva con intensidad en el mar, puesto que es complicado confirmar el punto exacto donde descargarán las tormentas. En cualquier caso, podrán llegar a acumularse hasta 100 l/m2 en varias horas, por lo que es necesario extremar la precaución.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nuevo radar en Ibiza: esta es la ubicación y la velocidad permitida
- La mujer fallecida en Formentera no fue asesinada por su pareja
- Elevan el riesgo por fuertes lluvias en Ibiza a nivel naranja: la Aemet advierte de acumulados de hasta 100 litros
- Preocupación en Ibiza ante la nueva alerta naranja: exigen a Educación que suspenda las clases
- Así era la casa de Pepe Navarro en Ibiza antes de los destrozos del temporal
- Un hombre drogado intenta tirarse desde un cuarto piso en Ibiza
- Alquila su casa en Ibiza y se la vuelven a destrozar con una fiesta ilegal: 'La isla está enfocada a drogadictos y delincuentes
- Ibiza se blinda ante la nueva dana con la 'experiencia adquirida la pasada semana