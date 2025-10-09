Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibiza

Cortada la autovía del aeropuerto de Ibiza por posibles inundaciones ante la intensa lluvia

La vía queda inutilizada entre los kilómetros 3.5 y 4.5

Imagen de archivo de un atasco en la autovía del aeropuerto

Imagen de archivo de un atasco en la autovía del aeropuerto / L. Planells

Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

El servicio de emergencias 112 ha decidido cortar la autovía del aeropuerto de Ibiza ante el riesgo de posibles inundaciones, debido a las intensas lluvias que están cayendo este jueves durante el paso de la dana 'Alice'.

Concretamente, la vía EI-800 ha quedado cortada en torno a las 16.30 horas entre los kilómetros 3.5 y 4.5. "Se señaliza el acceso alternativo para el tráfico", informan desde el 112 en sus redes sociales.

El corte se produce después de que el pasado 30 de septiembre, con las lluvias torrenciales, se inundara por completo, dejando varios vehículos atrapados en este mismo túnel, situado junto al hipódromo de Sant Jordi.

Noticias relacionadas y más

La vía permaneció cerrada durante varios días y se llegaron a sacar hasta tres millones de litros de agua. El cierre de la vía, en esta ocasión, se hace de forma preventiva para evitar, al menos, que vuelvan a quedarse vehículos atrapados con el agua.

