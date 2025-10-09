Los colegios e institutos de Ibiza reabrirán este viernes tras la mejora del tiempo

El Consell de Ibiza ha anunciado que las clases se reanudarán este viernes 10 de octubre en todos los colegios e institutos de la isla. La Dirección General de Emergencias ha determinado que se dan las condiciones necesarias de seguridad tras el paso de la dana 'Alice' en base a las últimas predicciones de la Aemet.

Según el comunicado difundido por el Consell en sus redes sociales, los alumnos podrán volver a las aulas con normalidad, aunque las autoridades mantienen la situación de alerta y recomiendan extremar las precauciones durante los desplazamientos y aplicar el sentido común ante posibles incidencias meteorológicas puntuales.

La institución insular recuerda que, aunque las lluvias han remitido, las islas sigue bajo la influencia de la dana y es necesario mantener la vigilancia y seguir las recomendaciones oficiales.

La jornada escolar se reanudará tras un día de suspensión decretado como medida preventiva ante la alerta naranja que afectó a Ibiza y Formentera, donde se registraron lluvias menos fuertes de las del pasado martes 30 de septiembre.

31 litros

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que, hasta las 19 horas de este jueves, las lluvias han dejado hasta 31 litros por metro cuadrado en Ibiza, mientras que en Formentera se han acumulado ocho litros por metro cuadrado.

Según los datos provisionales publicados por Aemet, los registros más altos se han producido en la estación de la ciudad de Ibiza, seguida del aeropuerto de Ibiza, con 30 litros. En Sant Antoni se han contabilizado 16 litros y en Sant Joan, 15 litros.

Alerta naranja en Ibiza: Platja d'en Bossa se inunda con la lluvia / J.A.RIERA

Aunque las precipitaciones han sido menos intensas que las registradas durante la borrasca 'Ex Gabrielle' a finales de septiembre, los chubascos han vuelto a provocar acumulaciones de agua en calles y carreteras en distintos puntos de la isla, especialmente en Platja d'en Bossa

La Aemet mantiene los avisos por lluvias y tormentas durante las próximas horas, con una previsión de precipitaciones intensas el fin de semana cuando se volverá a activar la alerta naranja.