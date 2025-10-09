De cero kilos de aceituna a una cosecha que promete

En la finca de Can Benet, en Benimussa, acaban de comenzar con la cosecha de la aceituna, que, según los cálculos de su propietario, se prolongará, en su caso, «entre ocho y diez días». La recolección de los casi 1.300 olivos de este terreno de cinco hectáreas y media arrancó este martes, aunque «perfectamente podría haberlo hecho a mediados de septiembre porque este año ha hecho más calor y apenas ha llovido». Es lo que apunta Joan Prats Ribas, Benet, que califica la campaña de 2025 de «bastante buena», sobre todo, si se compara con la anterior, que fue desastrosa. «En 2024 no recolectamos nada, fue el único año desde que puse en marcha esta actividad en 1996 en el que no hubo campaña», afirma antes de mostrar con todo lujo de detalles el proceso de molturación de las aceitunas.

La maquinaria del Trull de Can Benet, a la que el año pasado apenas se le dio uso, se puso en marcha también el 7 de octubre y estará trabajando a pleno rendimiento para hacer aceite todo octubre y «quizás parte de noviembre». En previsión de las malas condiciones meteorológicas que se anuncian para estos días, la idea es hacer un breve parón hasta el próximo lunes. Joan Benet no teme tanto la lluvia como que caiga granizo y malogre la cosecha.

Lluvia y torcaces

Respecto al temporal de la semana pasada en Ibiza, comenta que, por fortuna, no ha pasado factura a este finca de Benimussa. «En Sant Josep, entre la noche y la tarde del 30 de septiembre cayeron 94 litros por metro cuadrado y esa agua fue una maravilla, no ha causado ningún daño», asegura.

Las aceitunas se lavan antes de que pasen por el molino. / Vicent Marí

Can Benet también se ha librado este año de las palomas torcaces, que en 2024 engulleron «en una semana» las aceitunas de los únicos olivos de la finca, cerca de 300, que estaban cargados de frutos. Para evitar que volvieran a esquilmar la cosecha, Prats adquirió una dispositivo que ahuyenta a las aves. Esta herramienta «ha resultado muy eficaz» y su idea, de cara al año viene, es instalar otros tres aparatos más.

Mientras una parte del personal, entre los que se encuentra su esposa y una hermana, se dedica a recolectar el fruto del olivo empleando vareadores eléctricos a batería, Joan Benet controla el proceso de producción del aceite. «Normalmente todo lo que se recoge en una jornada lo convertimos en aceite o bien a última hora o al día siguiente», explica.

Un pequeña camioneta acaba de volcar su carga en la tolva. Las aceitunas, que «son más pequeñas de lo habitual debido a que ha sido un año seco», llegan allí y pasan luego por una cinta transportadora mezcladas con las hojas del olivo, que luego se expulsan fuera a través de un sistema de ventilación. A continuación, se lavan las aceitunas y se pesan en una báscula electrónica, que pasa los datos a un ordenador.

De la aceituna, como del cerdo, se aprovecha todo

Después, un molino las tritura y en otra sala todo esa pasta se remueve en una batidora para empezar a extraer el aceite, añadiendo un poco de agua para que la masa se ablande. El proceso se completa en «la centrifugadora horizontal o decante». Por un lado se va el zumo de la aceituna, que pasa a la centrifugadora vertical, y el resto cae en un depósito con motor que, al vibrar, separa la carne del hueso, que Joan Benet emplea como biomasa para proporcionarle calefacción y agua caliente en casa.

La carne triturada acaba en una balsa, donde más tarde Prats le aplicará un tratamiento mezclando las bacterias de un producto ecológico que adquiere en un laboratorio italiano, con un kilo de azúcar y los abonos NPK. De esta manera, detalla , «se neutralizan las grasas contaminantes y puede utilizar todo este material como abono» para el campo.

Joan ‘Benet’ muestra el aceite que sale de la centrifugadora vertical. / Vicent Marí

Unos cuantos minutos después de que relate todo este proceso, el aceite, ya en la centrifugadora vertical, empieza a caer en un recipiente de dos compartimentos. Una vez se llene el segundo, pasará a los depósitos todo ese oro líquido, que más tarde se someterá a unos análisis muy completos. Con ellos se podrá determinar si es virgen o virgen extra y, en ese caso, si puede contar o no con el distintivo Indicación Geográfica Protegida (IGP) de Ibiza. Lo cuenta el pionero en la comercialización de aceite ibicenco antes de mostrar los datos de la báscula electrónica que le ha proporcionado el ordenador. «En esta jornada hemos molido 1.020 kilos de aceituna», lee el productor ibicenco, que trabaja con tres variedades: «Un 90 % de arbequina y el 10 % restante de picual y koroneiki».

En las próximas semanas, en la almazara de Can Benet no solo se hará zumo de aceituna con la cosecha de los olivos de este terreno de Benimussa. «Un día a la semana , los viernes por la tarde, pequeños productores me traen su cosecha y dedico el sábado a hacer su aceite. El resto de la semana el trull también moltura aceitunas de grandes productores», señala.

Todavía es pronto para saber qué cantidad de aceitunas recolectará este año Joan Benet, pero apunta que «un año bueno puede representar aproximadamente unos 36.000 kilos». El número de botellas de aceite que pueden salir depende de la cantidad de agua que lleve el fruto. «De 100 kilos de aceitunas se pueden extraer entre doce y 20 litros de aceite», calcula.