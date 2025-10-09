Caen cascotes de un balcón en la Marina

Los Bomberos de Ibiza, Protección Civil y Policía Local han intervenido este jueves a las 20 horas en la calle Guillem de Montero en Ibiza por el desprendimiento de un pequeño trozo de balcón.

Un camión autoescalera ha ocupado toda la calle, que ha sido cortada al tráfico, para efectuar los trabajos de saneamiento de la fachada de un edificio del barrio de la Marina. La planta afectada por el desprendimiento ha sido la tercera.

Los bomberos en la autoescalera. / DI

Vecinos y viandantes se ha concentrado en la calle mientras los bomberos trabajaban.