Caen cascotes de un balcón en la Marina

Los bomberos se desplazan a la Marina para sanear la fachada

Los bomberos sanean la fachada.

Los bomberos sanean la fachada. / DI

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

Los Bomberos de Ibiza, Protección Civil y Policía Local han intervenido este jueves a las 20 horas en la calle Guillem de Montero en Ibiza por el desprendimiento de un pequeño trozo de balcón.

Un camión autoescalera ha ocupado toda la calle, que ha sido cortada al tráfico, para efectuar los trabajos de saneamiento de la fachada de un edificio del barrio de la Marina. La planta afectada por el desprendimiento ha sido la tercera.

Los bombero en la autoescalera.

Los bomberos en la autoescalera. / DI

Vecinos y viandantes se ha concentrado en la calle mientras los bomberos trabajaban.

