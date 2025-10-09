La gran prioridad del Ayuntamiento de Ibiza para nuevas inundaciones

El Ayuntamiento de Ibiza tiene "todo a la espera y preparado" para asumir las posibles consecuencias que pueda dejar en la ciudad el paso este jueves de la dana 'Alice', según ha asegurado el teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente y Limpieza en Vila, Jordi Grivé.

"Tenemos todos los medios desplegados. Hay refuerzo policial, con cinco policías más por turno, que son diez al cabo del día. Protección Civil está desplegada, Aqualia tiene preparado el servicio de abastecimiento de guardia y está preparada para cualquier cosa que pueda pasar, igual que los camiones que aspiran agua... Estamos todos a la espera y preparados", ha destacado Grivé esta mañana en el puerto de Ibiza, todavía bajo un cielo bastante despejado.

"Como todos sabemos, estamos en alerta naranja. Lo que se ha intentado, siguiendo siempre las directrices del Govern, es limitar la movilidad. Por eso se han cerrado instalaciones y se han suspendido actividades al aire libre. El 65% de la zona urbana de Ibiza es inundable", ha subrayado el concejal.

Evacuar el agua "cuanto antes"

En cuanto a la gran prioridad que se han marcado en caso de que se repitan las inundaciones de la semana pasada, Grive ha avanzado que tienen "muy claro que hay que evacuar el agua cuanto antes y no dejar que se acumule".

"Tenemos varias cosas claras. Una es mejorar la velocidad de evacuación agua del puerto. Vamos a ejecutar una canalización para duplicar esta capacidad de evacuación. Siempre hablamos de minimizar, es imposible el daño cero cuando pasa una dana como la de la semana pasada, pero no es lo mismo que se te metan dos metros de agua en casa a que te entren 30 centímetros", ha valorado.

Sin incidencias en las primeras horas

Las primeras horas de la DANA Alice, entre las 6 y las 13 horas, han transcurrido sin incidencias destacadas en la ciudad de Ibiza, según ha informado el concejal de Gestión Ambiental y Limpieza del Ayuntamiento de Ibiza, Jordi Grivé.

Grivé ha recordado que todas las instalaciones municipales permanecen cerradas debido a la alerta naranja decretada por la Dirección General de Emergencias del 112 del Govern de les Illes Balears.

Teniendo en cuenta que el 65% del área urbana de la ciudad se encuentra en zona inundable, los servicios técnicos municipales están evaluando distintas actuaciones para mejorar la capacidad de desguace y evacuación de agua en puntos concretos del municipio, especialmente en las zonas más afectadas por la dana del pasado martes.

Entre las principales intervenciones que se estudian destacan tres ámbitos:

Zona de Brisol y es Pratet. Se actuará para eliminar el estrangulamiento del torrente de sa Llavanera , con el objetivo de ampliar su capacidad de evacuación en el tramo más estrecho, concretamente en la zona del aparcamiento del Brisol.

Se actuará para , con el objetivo de ampliar su capacidad de evacuación en el tramo más estrecho, concretamente en la zona del aparcamiento del Brisol. Ses Feixes. Se prevé mejorar la capacidad de desguace recuperando las salidas naturales al mar que históricamente se han ido cegando. También se valora una actuación en el torrente deNáutica e Ereso para reforzar el drenaje general.

Se prevé recuperando las salidas naturales al mar que históricamente se han ido cegando. También se valora una actuación en el para reforzar el drenaje general. Colector de pluviales de Can Murtera. Se propone desviar parte del caudal de uno de los canales de Ses Feixes hacia este colector, con el fin de aumentar la capacidad de evacuación de agua en la zona de la Estación Marítima de Formentera y reducir el volumen que actualmente desemboca en la esquina de la avenida de Santa Eulària, que conecta dos canales de Ses Feixes.

Daños por más de 3,2 millones de euros

El concejal Jordi Grivé ha informado también de que la valoración provisional de los daños derivados de la tormenta Ex Gabrielle supera los 3,2 millones de euros, una cifra que aumentará a medida que se completen las evaluaciones de los desperfectos.

Finalmente, el Ayuntamiento de Ibiza ha pedido a la ciudadanía extremar las precauciones, mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios mientras siga vigente la alerta meteorológica.