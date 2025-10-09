Arde un coche en el aparcamiento disuasorio de sa Joveria

Los Bomberos de Ibiza sofocaron ayer el incendio de un coche que se encontraba aparcado en el parking disuasorio de sa Joveria. El fuego se inició a las 4.45 horas por causas que se desconocen y el vehículo, un Fiat Punto, quedó completamente quemado e inservible, informaron desde el Parque Insular.