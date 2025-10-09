La APIB fomenta la lectura entre los jóvenes de Ibiza con suscripciones gratuitas a la prensa

La Asociación de Periodistas de Baleares (APIB) ha lanzado la segunda edición del proyecto de fomento de la lectura de prensa entre los jóvenes, una iniciativa que permite acceder a suscripciones gratuitas trimestrales de periódicos baleares con edición digital de pago.

En la primera edición participaron más de 500 jóvenes, según ha informado la entidad en una nota de prensa. El objetivo, explican, es dar visibilidad a los medios de comunicación y acercar el periodismo profesional a las nuevas generaciones.

La presidenta de la APIB, Ángeles Durán, ha destacado que el proyecto “contribuye a la educación mediática, animando a los jóvenes a informarse de la actualidad a través de un periodismo riguroso y recordando que incluso el consumo mediático debe hacerse con espíritu crítico”.

El programa cuenta con el apoyo de la Dirección General de Juventud del Govern, que destina una partida de 29.000 euros. En la primera edición se ejecutó el 73 por ciento de esta cantidad en suscripciones. La participación fue equilibrada por género, con una ligera mayoría femenina: 284 suscripciones (51,45%) frente a 267 masculinas (48,37%).

Con esta iniciativa, la APIB pretende fomentar la lectura entre los jóvenes, reforzar la idea de que la información es un derecho fundamental y promover el pensamiento crítico y la participación ciudadana. También busca combatir la desinformación y las noticias falsas impulsando el uso de canales profesionales y contrastados.