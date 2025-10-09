La alerta naranja se vuelve a activar este fin de semana en Ibiza y Formentera por lluvias intensas y tormentas

Las lluvias y tormentas seguirán siendo las protagonistas del fin de semana en Ibiza y Formentera, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los meteorólogos mantienen activados los avisos por precipitaciones fuertes hasta el domingo.

Este viernes comenzará con cielos cubiertos y chubascos intensos durante la madrugada, con una probabilidad de precipitación del 95%. Aunque por la mañana se prevé una leve tregua, por la tarde y la noche regresarán las lluvias, que podrían ir acompañadas de tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 24 grados, con vientos moderados del este y nordeste que alcanzarán los 25 km/h. La alerta amarilla, que permanece activa desde las 20 horas del jueves, se desactivará a las seis de la mañana de este viernes. Se prevén precipitaciones de hasta 30 litros en una hora.

Alerta naranja

El sábado 11 será la jornada más complicada del fin de semana con lluvias generalizadas durante todo el día y una probabilidad del 100% de precipitaciones. Aemet mantiene activo el aviso naranja por lluvias y tormentas, ante la posibilidad de acumulaciones significativas de agua: 40 litros en una hora y hasta 100 litros en cuatro horas desde las 8 a las 15 horas. El viento soplará del este, con rachas de hasta 20 km/h, y las temperaturas se mantendrán estables, entre 19 y 23 grados.

Previamente, desde la medianoche hasta las 8 horas, estará activo el riesgo amarillo por precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros la hora.

El domingo 12 la situación mejorará, aunque todavía se esperan chubascos dispersos, sobre todo durante la mañana, con una probabilidad del 90% en las primeras horas y del 50% a partir del mediodía. Las temperaturas máximas alcanzarán los 25 grados, y el viento tenderá a amainar.

A partir del lunes, se mantendrá un ambiente variable, con intervalos nubosos y lluvias intermitentes, especialmente el martes y miércoles, cuando se prevé un nuevo repunte de la inestabilidad.