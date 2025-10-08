Viaje musical entre dos mundos con ClàsSax en Ibiza

El Espai Cultural Can Ventosa acogerá el jueves 9 de octubre, a las 20.30 horas, el estreno de ClàsSax, la nueva propuesta del dúo de saxofón y piano integrado por el ibicenco Pere Prieto y el valenciano Joan F. Ballesteros. Concebido como «música entre dos mundos», el concierto reivindica al saxofón como «el instrumento clásico más moderno y el moderno más clásico», capaz de dialogar con estilos de épocas muy distintas, y se enmarca en la conmemoración del 180 aniversario de su patente (1846, Bélgica).

El programa combina adaptaciones históricas que encajan de forma natural en el timbre del saxofón —como el ‘Concierto para oboe’ de B. Marcello/J. S. Bach o la ‘Sonata para arpeggione’ de F. Schubert— con obras de la primera época del propio instrumento en el siglo XIX —‘Concertino’ de J. B. Singelée y las ‘Variaciones sobre El carnaval de Venecia’ de J. Demersseman— y una selección del siglo XX que mira a la tradición desde lenguajes actuales: la célebre ‘Ária’ de las ‘Bachianas Brasileiras nº 5’ de H. Villa-Lobos, ‘Handeliana’ de Albert Guinovart, ‘Valse vanité’ de Rudy Wiedoeft o la ‘Miniatura Impromptu’ de Pedro Iturralde, junto a páginas de C. Debussy y un ‘Nocturno’ contemporáneo de Jeremy Norris.

ClàsSax busca tender puentes entre públicos: quienes aman la música clásica y quienes se acercan a ella desde el jazz, el vals o la canción popular. «Si el saxo se hubiera inventado 200 años antes, Bach, Mozart o Beethoven habrían escrito para él», sostienen sus intérpretes, que plantean un recital versátil, emotivo y didáctico.

Pere Prieto (Ibiza, 1979) se formó en Barcelona con Miquel Bofill, es profesor de Música en el IES Sa Serra y miembro de la Banda Simfònica Ciutat d’Ibiza; ha integrado proyectos como Ibiza Jazz Big Band y Ibiza Sax Quartet, y es coautor de los libros ‘La música a Ibiza I y II’. Juan F. Ballesteros (València, 1973) es pianista, director y compositor; ha trabajado con formaciones como St Jacobs Kammarkor de Estocolmo, Jonde y varias bandas municipales, y ha impulsado programas de posgrado en dirección en la Universitat de València y la UIB.

Las entradas tienen un precio de 12 euros y ya están a la venta en www.eivissa.es.