‘Topofilia’, la exposición más autobiográfica de Romanie

Contemplar las obras de ‘Topofilia’ es como asomarse a la historia personal de Romanie, a través, fundamentalmente, de todos los hogares que ha tenido en Ibiza. Son, por tanto, esas viviendas, la gran mayoría casas payesas, el leitmotiv de la muestra, que se inaugura este viernes, 10 de octubre, a las 19 horas en la sala de Can Jeroni, en Sant Josep.

Como explica la propia artista en el catálogo que ha publicado para la ocasión, la palabra ‘topofilia’, acuñada por el geógrafo Yi-Fu Tuan, se emplea para hablar del vínculo afectivo, mental y emocional que una persona tiene con un lugar o con un entorno. En este caso, Romanie la utiliza para bautizar una exposición que retrata lugares de Ibiza y elementos que han significado mucho en su trayectoria vital.

La creadora define las obras reunidas en Can Jeroni como «un homenaje a la parte de la isla que ama» y como «un ejercicio de gratitud y reconocimiento a toda la gente que le ha acompañado en su vida en las Pitiusas». Entre las personas a las que rinde tributo está su progenitora, a la que le debe, de alguna manera, este nuevo proyecto cargado de nostalgia.

Romanie, hija de padre catalán y madre inglesa, ha empleado siempre la pintura como su lenguaje de expresión. / Rafael Rabassa

«De 2020 a 2024 he estado volcada en el cuidado de mi madre, aquejada de una enfermedad neurodegenerativa. A partir de esta situación y de las mudanzas han aflorado fotos y recuerdos de mi infancia. Acostumbrada a viajar, el tener que quedarme en la isla me ha hecho sentir atrapada y he decidido transformar esa sensación en un trabajo introspectivo y creativo para entender de dónde vengo y dónde estoy y para aceptar la situación que ahora vivo», explica.

Al contrario de lo que es habitual en sus proyectos, en ‘Topofilia’ «está todo pensado y estudiado». «Los lugares que aparecen en este trabajo de ilustraciones son reales y no fruto de mi imaginación», remarca.

Cada cuadro de la exposición cuenta una historia, que arranca con Can Pep Mateu, en Sant Jordi, la casa donde se crió Romanie. Le sigue Can Barrinol de Dalt, en el Puig d’en Truntoi, que fue su primer hogar como adulta y en el que disfrutó de las mismas vistas de su infancia, Cap des Falcó. También ha retratado Can Tranquil, en Platja d’en Bossa, donde residió después de un año en California; y Can Gabriel, en Santa Gertrudis, que fue su casa en la época en la que el tarot inspiró alguna de sus obras.

Ca Na Blaia y Can Barrinol

Por su puesto, en esta narración gráfica de su vida no podía faltar su gran «musa», Ca Na Blaia, en Forada, donde residió ocho años «gracias a la generosidad de Uta de Moustier»; y su vivienda actual, Can Llugat, en Sant Antoni. Aunque no vivió en ella, la pintora ha querido incluir también en esta serie Can Barrinol, el hogar del fotógrafo George el ruso, que fue como su abuelo.

Los objetos simbólicos que aparecen en torno a estas viviendas en las obras, creadas con acrílico sobre madera, representan experiencias importantes para la creadora. Por ejemplo, un elemento que se repite en todos los cuadros de esta colección es la bicicleta, un medio de transporte que fue esencial en su infancia teniendo en cuenta que vivía con su madre en el campo, que no tenían coche y que los desplazamientos los hacían andando, a dedo o en autobús. «La bicicleta me aportó una enorme sensación de libertad, independencia y felicidad», cuenta la pintora, que también ha pintado en esta serie varios automóviles, entre ellos, la furgoneta roja Volkswagen de George el ruso.

El cuadro de Ca Na Blaia. / Imagen cedida por Romanie

En algún cuadro hace mención al trabajo que le sirve de sustento, el de bombera forestal. Es el caso del dedicado a Ca Na Blaia, donde hace referencia al incendio de Benirràs en 2010.

Además de los hogares que han marcado su vida, Romanie ha incluido en la exposición una pintura de es Vedrà y dos obras inéditas de 2018 y 2023 que pertenecen a colecciones privadas, ‘Es llimoné’ y ‘Solpost’, que no hacen referencia a su topofilia pero sí a la de las personas que le hicieron estos encargos.

A estos trabajos hay que sumar cinco pequeñas piezas, cuatro que son mapas para llegar a casas y la que hizo para la lápida de su padre, fallecido en 1977, un año después de que ella naciera.

Fotos y textos

En total, ‘Topofilia’ reúne una quincena de obras. No son muchas, pero «son muy densas», casi tanto como un cuadro del Bosco, así que el espectador debe observarlas con atención si quiere descubrir toda la información que encierran.

Para enriquecer esta muestra, Romanie ha añadido fotografías en las que aparece retratada, alguna de ellas perteneciente al Arxiu d’Imatge i So Municipal d’Ibiza (Aisme). Las antiguas las firman George el ruso y Chico Prats y la actual, Zowy Voeten.

Estas imágenes, el poema ‘El camino’ y varios escritos en paneles permiten completar el relato autobiográfico de la pintora. En los textos, revela aspectos importantes en su existencia como «las connotaciones especiales» que tienen para ella la casa payesa, la bicicleta o la comida, uno de «los temas principales» en su vida.

También habla en ‘Topofilia’ de la educación a través del arte, otro de sus «grandes amores», y de su trabajo en el Ibanat, que le encanta. Su profesión como bombera forestal, dice, le ha dado alas para explorar en el terreno artístico con libertad, sin tener que estar sujeta a los límites de lo comercial.