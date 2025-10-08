PSOE de Sant Antoni: "Residentes y turistas han sufrido todo el verano los ruidos ensordecedores de excavadoras, grúas y martillos neumáticos"

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Sant Antoni ha denunciado la “falta de control” y la “permisividad” del alcalde, Marcos Serra, por permitir que las obras de reforma del antiguo Club Stella Maris, en Cala Gració, hayan continuado durante toda la temporada turística, pese a las quejas vecinales y a la normativa municipal que prohíbe este tipo de trabajos en verano.

Según recuerda el PSOE, la ordenanza municipal establece la suspensión de obras en el casco urbano y en las zonas que afecten a instalaciones turísticas entre el 1 de mayo y el 15 de octubre. Aunque la promotora disponía de una autorización para prolongar los trabajos hasta el 13 de junio, el partido asegura que las obras no se detuvieron en ningún momento del verano.

Los socialistas califican de “intolerable” que durante los meses de mayor afluencia de residentes y turistas se hayan tenido que soportar “los ruidos ensordecedores de excavadoras, grúas y martillos neumáticos procedentes de esta gran obra”, lo que, según sostienen, ha afectado al descanso y a la calidad de vida de vecinos y visitantes.

Numerosas quejas de los vecinos

El PSOE indica que la Policía Local trasladó al Ayuntamiento numerosas quejas de los residentes afectados y que tanto la concejala de Urbanismo como la de Seguridad Ciudadana reconocieron en el pleno de agosto tener constancia de las denuncias. Pese a ello, afirman los socialistas, el equipo de gobierno “no tomó ninguna medida para paralizar las obras”.

Imagen de las obras denunciadas por el PSOE de Sant Antoni. / PSOE

Para el grupo municipal del PSOE, la actitud del alcalde Marcos Serra “demuestra una falta de sensibilidad hacia el bienestar de los vecinos” y una “priorización del interés económico de unos pocos promotores hoteleros por encima de los derechos de la mayoría”. Según apuntan, la permisividad municipal ha permitido que los propietarios del hotel finalicen una parte importante de los trabajos y puedan reanudar las obras con normalidad a partir del 15 de octubre, cuando termina el periodo de suspensión.

Los socialistas consideran esta situación “una burla a la ciudadanía” y aseguran que bajo el mandato de Marcos Serra “hay unos pocos privilegiados que pueden saltarse las leyes y las ordenanzas municipales cuando les venga en gana”.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista exige al alcalde que explique públicamente los motivos por los que se ha permitido el incumplimiento continuado de la ordenanza y que abra expediente sancionador contra los responsables de las obras.