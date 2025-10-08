Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Solidaridad tras la dana en Ibiza: un ejército de voluntarios ayuda a los vecinos con casas inundadas

Ayudan a deshacerse de los residuos voluminosos a los afectados del paseo marítimo

Redacción Digital

Ibiza

Sacar los enseres personales inservibles tras la inundación. Muebles hinchados, menaje de cocina destrozado, ropa inservible, elementos rotos... Tras la inundación de una casa, cuando ya se ha achicado el agua y secado los suelos, queda aún mucho trabajo. Deshacerse de todo aquello que ya no servirá es una labor titánica, física y mentalmente.

Para ayudar en este duro trance a los vecinos más afectados por las lluvias torrenciales del 30 de septiembre en Vila el Ayuntamiento de Ibiza ha coordinado esta mañana una campaña de voluntariado. El objetivo de este ejército de personas, formado por coluntarios de Cruz Roja, Voluntaris d'Eivissa y Protección Civil, es ayudar a los vecinos del paseo marítimo a retirar los residuos voluminosos y dañados por las lluvias.

