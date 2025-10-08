La lucha contra las serpientes en Ibiza y Formentera, modelo del Govern para erradicar los oficios en Mallorca y Menorca

El Govern balear ha propuesto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la modificación del catálogo español de especies exóticas invasoras para que todas las serpientes introducidas sean consideradas especies invasoras en el conjunto de las Illes Balears.

El objetivo, según ha informado la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, es reforzar técnica y jurídicamente las actuaciones de control que ya se desarrollan en Mallorca, de manera que puedan integrarse en los planes y campañas de erradicación que actualmente se aplican en Ibiza y Formentera.

La dirección general de Medio Natural y Gestión Forestal ha destinado 2,5 millones de euros, la mayor inversión realizada hasta la fecha, a la lucha contra las serpientes invasoras en Ibiza y Formentera, casi el triple que entre 2020 y 2023. Este esfuerzo ha permitido instalar más de 2.600 trampas, un 35% más que en 2024, y ampliar el equipo del Cofib con 13 técnicos especializados.

Asimismo, se han creado 18 reservas urbanas de lagartija pitiusa en parques y centros educativos, y se ha puesto en marcha un proyecto conjunto con la Fundación Barcelona Zoo para garantizar la conservación fuera de las islas de las lagartijas endémicas. También está prevista la construcción de cuatro refugios seguros para la reintroducción de ejemplares criados en cautividad en las fincas públicas de Can Marines y Sa Coma.

La propuesta excluye a las especies autóctonas de las islas: la culebra de garriga (Macroprotodon mauritanicus) y la culebra de agua (Natrix maura), presentes en Mallorca y Menorca, así como la culebra blanca (Zamenis scalaris).

Gran impacto ecológico

Un decreto ya incorporó en 2013 las serpientes invasoras al catálogo, pero solo con aplicación en Ibiza y Formentera, donde llegaron a principios de siglo a través de la importación de olivos y otros árboles ornamentales. Desde entonces, su expansión ha causado un gran impacto ecológico, especialmente sobre la lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis), una especie endémica y muy vulnerable.

El Govern ha intensificado las labores de control en Mallorca, donde actualmente se han instalado 375 trampas en zonas de especial valor biológico, como islotes y espacios naturales protegidos.

Aunque en la isla mayor las densidades no alcanzan todavía los niveles detectados en las Pitiusas, la proliferación de serpientes, principalmente la de herradura (Hemorrhois hippocrepis), pero también la culebra blanca (Zamenis scalaris), la bastarda (Malpolon monspessulanus) y la verde y amarilla (Hierophis viridiflavus), representa una amenaza creciente para la fauna autóctona.

La conselleria advierte de que su abanico de presas es muy amplio, abarcando desde pequeños mamíferos hasta aves, y que podrían afectar a especies protegidas como la lagartija balear (Podarcis lilfordi), el ferreret (Alytes muletensis) o el paíño europeo (Hydrobates pelagicus).

El Ministerio abrió en septiembre el periodo de consulta pública previa sobre la futura Orden Ministerial que modificará el catálogo, un trámite que se prolongará hasta el 20 de octubre antes de su paso al proceso de información pública y la aprobación definitiva en el Boletín Oficial del Estado (BOE).