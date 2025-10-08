Santa Eulària y Sant Josep pedirán ser declaradas zona catastrófica tras las lluvias torrenciales
Ibiza aprobó su solicitud en un pleno extraordinario el pasado sábado
Efe
Los ayuntamientos de Santa Eulària y Sant Josep han convocado este jueves sendos plenos extraordinarios para aprobar las solicitudes de declaración de zona catastrófica, tras las lluvias torrenciales e inundaciones del 30 de septiembre en Ibiza, han informado este miércoles ambas instituciones.
De esta manera, serán tres los municipios de la isla que pedirán estas ayudas, después de que el Ayuntamiento de Ibiza aprobara su solicitud en un pleno extraordinario el pasado sábado, por los graves daños ocasionados por la tormenta.
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha afirmado que pedirá esta declaración para poder acceder a ayudas económicas y medidas de recuperación, "dada la magnitud de los daños" en el municipio.
Ha señalado que sus zonas afectadas incluyeron instalaciones culturales, educativas, eléctricas y varias viviendas, con daños en árboles, playas, caminos, torrentes y líneas eléctricas.
Asimismo, el Ayuntamiento de Sant Josep también ha justificado la petición de declaración por los "daños materiales" que causaron en el municipio las lluvias e inundaciones.
