Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un aviso especial ante la posibilidad de lluvias muy fuertes y persistentes en Ibiza y Formentera. Los meteorólogos han activado el aviso naranja para el jueves donde podrían caer hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora.

La alerta se iniciará a las 6 horas del jueves 9 de octubre y se mantendrá activa hasta las 18 horas del mismo día. La previsión es que puedan caer hasta 100 litros acumulados en cuatro horas. Las lluvias vendrán acompañadas de tormentas.

La situación vendrá provocada por una vaguada atlántica con aire frío en altura que, al organizarse en varios vórtices, dará lugar a una dana bautizada como Alice. En superficie, un potente anticiclón al norte inyectará vientos de este y nordeste con largo recorrido marítimo, aportando mucha humedad a todo el Mediterráneo.

El organismo avisa de riesgo elevado de inundaciones súbitas en zonas bajas, torrentes y ramblas.

Fin de semana

El viernes 10 la inestabilidad seguirá concentrada en el sureste peninsular, sin descartarse episodios fuertes en el entorno del Alborán y Baleares. Durante el fin de semana continuará el escenario de chubascos y tormentas, con tendencia a remitir el domingo, aunque aún podrán darse precipitaciones intensas en tramos del litoral mediterráneo y en el archipiélago.

La Aemet subraya que existe incertidumbre sobre la posición exacta de la dana y su interacción con los vientos en superficie, por lo que las zonas más afectadas pueden variar de un día a otro. La agencia actualizará la información y recomienda seguir en todo momento predicciones y avisos oficiales en su web (aemet.es) y canales habituales.