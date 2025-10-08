Preocupación en Ibiza ante la nueva alerta naranja: exigen a Educación que suspenda las clases
La Aemet mantiene activa la alerta de fuertes lluvias en las Pitiusas para este jueves con una probabilidad del 100%
El sindicato Alternativa Docente ha exigido que este jueves se suspendan las clases en Ibiza y Formentera ante la alerta naranja por fuertes lluvias activada desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En sus redes sociales recuerdan que se prevén en las Pitiusas lluvias intensas y tormentas asociadas a una nueva dana. Por este motivo, piden a la conselleria de Educación que priorice la seguridad de la comunidad educativa.
La alerta meteorológica se mantendrá activa desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde y la previsión es que caigan hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y un acumulado de 100 litros por metro cuadrado en cuatro horas.
