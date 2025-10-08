Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo radar en Ibiza: esta es la ubicación y la velocidad permitida

El dispositivo se ha instalado este mismo miércoles

Redacción Digital

Las carreteras de Ibiza contarán con un nuevo radar instalado por la Dirección General de Tráfico (DGT). El dispositivo se ha colocado este miércoles en la carretera del aeropuerto dirección a Ibiza, poco después de la rotonda de ses Salines.

Junto al radar se ha instalado una señal de tráfico que limita la velocidad a 80 kilómetros hora en esta vía.

La Dirección General de Tráfico tiene operativos ocho radares fijos en distintos puntos de la isla, según indica en su web. El radar recién instalado, aún no aparece registrado como operativo en la DGT.

