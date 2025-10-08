Nuevas obras y alquileres turísticos ilegales en una finca del Parque Natural de ses Salines

El empresario Anasse Z., que comercializa ilegalmente viviendas turísticas en el Parque Natural de ses Salines, sigue burlando la Ley gracias a Booking y vuelve a construir una estructura de grandes dimensiones en zona protegida. Las casas que alquila cuentan con orden de demolición tanto del Consell como del Ayuntamiento de Sant Josep, pero ha logrado posponer el derribo con la interposición de recursos.

Las viviendas de Anasse Z. también se han publicitado casi toda la temporada a través de Airbnb, bajo la marca Entre Ciel et Sel, tal y como ha comprobado este diario, hasta que hace pocas semanas fueron retirados estos anuncios.

Con esta misma denominación y un número de licencia falso, Anasse Z. sigue comercializando en Booking varias habitaciones del chalé principal que se encuentra en su finca, y en el mismo figura con el nombre Alessandro como anfitrión. Pasar una noche en este alojamiento durante el mes de octubre cuesta 175 euros.

Vulneraciones urbanísticas

Se da la circunstancia de que esta villa, de la que una parte se encuentra en suelo urbano y otra dentro del espacio protegido por el Parque Natural de ses Salines, se amplió ilegalmente y, en 2017, el Ayuntamiento dictó dos órdenes de demolición contra las irregularidades, pero no se han cumplido porque el promotor presentó recurso. Por otra parte, el Consell denegó en 2018 la inscripción de este chalé en el Registro de establecimientos turísticas, ya que se ubica en el Parque Natural.

Además, Anasse Z. ha colado otro anuncio en Booking, con la denominación Private Cottage - Stunning View Salines, para comercializar dos casas de madera que ha construido también dentro del perímetro del Parque Natural de ses Salines. Como en el suelo protegido las competencias son del Consell, esta administración también dictó en abril del año pasado sendas órdenes de derribo y multas por valor de 271.668 euros.

Captura de pantalla con los dos anuncios en Booking de los alquileres ilegales en el Puig des Corb Marí. / DI

En este caso, también ha esquivado la demolición con unos recursos, por lo que durante este mes está cobrando 195 euros para pasar una noche en una de las cabañas, según los precios que figuran en Booking. En este último anuncio, Anasse Z. figura como anfitrión bajo el nombre ‘Aleix’.

A pesar de todas estas infracciones, y los consiguientes expedientes sancionadores abiertos por la Administración, este promotor está levantando una nueva construcción de gran tamaño sin permiso también en suelo protegido, tal y como ha podido documentar en imágenes este diario. Se da la circunstancia de que la estructura de esta obra se inició en abril del año pasado, pero entonces se paralizó y fue retomada hace pocas semanas.

«Anuncio fraudulento»

De la veintena de comentarios que han dejado los clientes de Anasse Z. en sus dos últimos cebos en Booking, 16 de ellos califican su estancia como pésima o mala, además de denunciar que se trata de un «anuncio fraudulento» y prácticas engañosas del anfitrión. La mayoría de ellos alerta de que, al llegar al alojamiento, se toparon con que tenían que abonar 40 euros extra por la ropa de cama, 20 por las toallas, 10 por jabón o 60 por la limpieza de la habitación. Así, se llega a pagar hasta 400 euros de más por tres días de estancia.

Imagen de las dos cabañas de madera, con orden de demolición, también comercializadas a través de Booking. / J. A. Riera

En caso de no abonar estos gastos, que no se mencionan en el anuncio de Booking, algunos clientes aseguran que les cortaron el suministro de agua y de electricidad, unos hechos que también se denunciaron ante la Guardia Civil.

Otra queja común es que, a la hora de abandonar el alojamiento, Anasse Z. se negaba a devolver la fianza que se había depositado alegando que se habían ocasionado desperfectos en el mobiliario o la vajilla. Otra usuaria también refleja que tuvo que pagar 50 euros extra por llegar con «un perrito de menos de cinco kilos» o 20 euros por aparcar en un sitio indebido.