La escandalosa cifra de multas que generan sólo cuatro de los ocho radades de Ibiza

Las carreteras de Ibiza dispondrán en breve de un nuevo radar para controlar la velocidad, en concreto en la carretera del aeropuerto en dirección a Ibiza, poco después de la rotonda de ses Salines. Los técnicos ya están instalando este dispositivo de la Dirección General de Tráfico (DGT), que como el resto busca mejorar la seguridad vial.

Junto al nuevo radar, que todavía no consta como operativo en la web de la DGT, se ha instalado una señal de tráfico que limita la velocidad a 80 kilómetros hora en esta vía.

Será el noveno dispositivo de este tipo que vigilará las carreteras de Ibiza, saturadas durante la temporada de verano y que cada día registran episodios que ponen peligro la seguridad de los conductores. Sin contar con los que instala cada ayuntamiento ibicenco dentro de los tramos de la red viaria que son de su responsabilidad.

Estos momentos de peligro se producen en gran medida debido al exceso de velocidad, una vulneración de las normas de tráfico que en la isla, y a tenor de la actividad de los ocho radares existentes, se produce demasiado a menudo.

Los cuatro de Ibiza

De hecho, Ibiza tiene el radar de Baleares con el triste récord de más propuestas de sanción en un año. Se trata del instalado en el punto kilométrico nueve de la autovía que une Ibiza y Sant Antoni, y que el año pasado registró nada menos que 39.202 infracciones por exceso de velocidad. Una cifra inferior a la de 2023, cuando se situó en 45.001. Este radar ya ha encabezado la lista de los más 'multones' de las islas, como en 2022, cuando gestionó 38.601 sanciones.

Esta cantidad tan escandalosa implica que el aparato generó el año pasado nada menos que una media de 107,4 multas al día, una actividad brutal aunque corta en comparación con la del primer radar del país: el situado en el kilómetro 20 de la M-40 (Madrid), que sigue ostentando el récord de denuncias con 74.873 el año pasado.

El segundo radar más multón de Ibiza está ubicado en la carretera de Ibiza a Santa Eulària, también en el kilómetro nueve: 5.057 sanciones, muy lejos de su vecino de Sant Antoni.

En tercer lugar se ubica el dispositivo que controla la velocidad en la carretera de Sant Josep, que el año pasado generó otras 2.990 sanciones por superar el exceso de velocidad permitido.

Y apenas a un kilómetro de distancia, en el siete de esta misma vía, está el cuatro radar ibicenco que se ha colado entre los diez de Baleares que más multas facilitaron el año pasado, con un registro de 2.340.

Sólo estos cuatro radares registraron el año pasado 49.589 multas, a las que habría que sumar las generadas por los otros cinco que hay instalados en la red viaria ibicenca. Por lo que el total de multas el año pasado por exceder el límite de velocidad en las carreteras de Ibiza es muy probable que supere las 50.000.