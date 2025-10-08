Una médica cuenta la situación más surrealista que ha vivido en un hospital de Ibiza: "Llegó con un limón en la vagina"

La médica y divulgadora Alexia Hartmann ha compartido en su cuenta de TikTok (@alexiahartmann_) una experiencia que vivió durante su etapa laboral en el hospital de Ibiza hace unos dos años. En un video que rápidamente se ha viralizado, relata cómo, tras una guardia nocturna, se encontró con una situación que la dejó perpleja y que nadie se espera.

"Hace unos dos años yo estaba en una guardia de 12 horas en Urgencias. No había absolutamente nadie y decidí irme a mi habitación de descanso para tumbarme un rato. Me llama la enfermera de triaje y me dice: "Alexia, tienes un paciente". Le pregunto qué tiene y me responde que lleva un limón dentro", comienza relatando la doctora.

A partir de ahí, Hartmann relata que acude a consulta. "Entra una paciente joven con las piernas separadas, como si tuviera escozor. La invito a sentarse y me dice que no, que mejor de pie. Le pido que me cuente por qué acude a consulta y me explica que estaba pasándoselo muy bien, que era una noche de fiesta... Y mi cabeza pensando: Ibiza, cinco de la mañana, verano, piernas separadas... nada bueno puede salir de aquí", cuenta en tono de humor.

Es en este momento cuando la paciente le explica que esa noche había conocido a un chico, con el que se fue a casa. "Me dice que cuando ya estaban en la fase caliente el chico le dice que por qué no juegan a introducirse algún objeto. Entonces miramos qué podíamos introducir, fui a la cocina y en la nevera encontré limones. Así que cogí uno, lo lavé antes y me lo introdujo", le explica la paciente a la doctora.

Pero aquí empezó el problema: no podían sacar el limón de la vagina porque se había roto dentro. "Ahora me escuece muchísimo", se lamentó la paciente. La historia, sin embargo, va más allá. Y es que, según indica Hartmann, la mujer le relató que el chico con el que estaba miró en internet qué se podía hacer para calmar el escozor de la acidez del limón y encontraron que si te pones queso de untar, se reduce la molestia.

"Le digo que no se preocupe, que se lo vamos a sacar, le hago preguntas médicas para saber cuánto tiempo lleva con el limón metido en la vagina...", relata la médica. Y concluye: "No useis cosas cotidianas porque esta historia ha acabado bien, pero podría haber terminado muy mal. Utilizad lo que ya está preparado para ello y no uséis otras cosas. No hace falta crear un cheesecake de limón con tu cuerpo".