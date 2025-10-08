Ibiza
Localizan un cadáver flotando a dos millas de Ibiza
El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición
Un cadáver ha sido localizado flotando en aguas muy cercanas a Ibiza, concretamente a dos millas de la bahía de Talamanca.
A las 16.30 horas de este martes, Salvamento Marítimo recibió el aviso de que se había encontrado un cuerpo en el mar y desplazó a una de sus embarcaciones para recogerlo.
Los restos humanos se trasladaron a un muelle del puerto deportivo Botafoc Ibiza, donde un médico forense y la Policía Judicial de la Guardia Civil se encargaron del levantamiento del cadáver.
El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, tanto, que todavía no se ha podido determinar si corresponde al de un hombre o una mujer. La investigación de la Benémerita tratará de aclarar lo sucedido.
