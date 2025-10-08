La cautela con la que se está llevando la investigación de la mujer fallecida este domingo en Formentera. La Guardia Civil no informó hasta ayer de que no se trataba de un caso de violencia machista, pese que algunos medios lo daban por hecho, y sigue a la espera de tener todos los análisis para explicar las causas del fallecimiento de la mujer italiana de 45 años.

Llama la atención

La batalla abierta entre las diferentes familias del ocio nocturno ibicenco, plasmada esta semana en un nuevo comunicado de la asociación Noches de Ibiza en la que acusa de excesos de aforo «a diario» a las grandes discotecas de la isla. Noches de Ibiza, comandada por Pepe Roselló y hosteleros de Sant Antoni, sigue con su guerra contra los representados por la asociación Ocio de Ibiza.

La denuncia del Consell de Eivissa de que dos menores migrantes han sido abandonados por sus familias en el aeropuerto de Eivissa, que se une a otra igual hecha por el Consell de Menorca. Los dos niños han tenido que ser tutelados por la institución insular. Las dos instituciones aseguran que hay que tener en cuenta este nuevo fenómeno que puede suponer, dicen, «un efecto llamada».