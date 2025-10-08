Fiestas ilegales en Ibiza: "Piensas que es un ricachón que monta fiestas en su villa, pero es una mafia que ha alquilado la casa a un pobre desgraciado"
El propietario de una casa de alquiler turístico en Sant Josep relata el calvario que sufre desde finales de la temporada de 2024
"Buscas en internet fiestas en villa de Ibiza y ves que todo parece muy guay, que es la casa de un ricachón que monta fiestas en su casa. Pero no, es una puta mafia que le ha alquilado la casa a algún pobre desgraciado y está montando fiestas". Es la explicación que Carlos (nombre ficticio) da al problema que lleva sufriendo desde finales de la temporada de 2024, cuando empezó a ver cosas raras en el comportamiento de sus inquilinos.
En concreto, lo que hizo saltar las alarmas de este hombre fueron las furgonetas negras que entraban y salían de la vivienda, donde, al acabar el verano y tras un encontronazo con los inquilinos que requirió, incluso, contratar a una empresa privada, se encontró con que la casa estaba arrasada. Ni el Ayuntamiento ni el Consell ni la policía han actuado sobre esta situación que, denuncia, no es un caso aislado: "Le ha pasado a muchísima gente que alquila casas en Ibiza y que van con miedo".
Entradas y furgonetas negras
"El negocio está en vender entradas, droga, alcohol... Y te hacen también masajes y hasta tatuajes, lo tienen todo organizado", comenta el hombre, que en un grupo de Telegram dedicado a fiestas privadas encontró una referencia a su propia casa: entradas a 50 euros para hombres y 30 para mujeres con una consumición incluida, cinco dj de 6.30 a 13.30 horas y con un punto de encuentro alejado de la casa donde las furgonetas negras recogerían a los clientes.
