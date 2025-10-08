El Govern suspende este jueves las clases de todos los centros educativos de Ibiza y Formentera ante la llegada de una nueva dana

La dirección general de Emergencias e Interior del Govern balear ha anunciado que este jueves se suspenden las clases de todos los centros educativos en Ibiza y Formentera por la previsión de fuertes lluvias "dada la mayor vulnerabilidad" de las Pitiusas por las precipitaciones e inundaciones de la semana pasada.

El Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal se ha reunido con carácter urgente en la tarde de este miércoles ante la activación de la alerta naranja (IG1) por lluvias intensas y la alerta amarilla (IG0) por tormentas en Ibiza y Formentera, donde podrían acumularse hasta 100 litros por metro cuadrado. Ante este escenario, y teniendo en cuenta que las Pitiusas aún se encuentran en proceso de recuperación tras las inundaciones que dejó la borrasca 'Ex Gabrielle', se ha decidido suspender de manera excepcional y preventiva las clases en todos los centros educativos de ambas islas.

"Estamos intentando evitar como medida de prevención los desplazamientos y las concentraciones en determinadas horas en las que se pueden dar picos de 60, 70 o incluso 100 litros de acumulación de agua", ha explicado el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, después de la reunión.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso naranja por lluvias desde las 06.00 hasta las 18.00 horas del jueves. Aunque la intensidad puntual de la precipitación podría alcanzar los 40 litros por hora, la principal amenaza reside en la persistencia de las precipitaciones, que podrían prolongarse de forma continua durante unas doce horas.

La previsión apunta a que la franja más crítica se iniciará hacia las 07.00 y se mantendrá hasta media tarde. Este episodio está relacionado con la evolución de la dana 'Alice', que afectará al levante peninsular y a Baleares hasta el domingo.

Desde la Dirección General de Emergencias se subraya que se está realizando un seguimiento exhaustivo del fenómeno desde los primeros avisos de Aemet y que se continuará monitorizando en las próximas horas. El organismo recuerda que la situación en Ibiza sigue siendo extraordinaria tras los recientes episodios de inundaciones, lo que justifica la adopción de medidas más restrictivas de lo habitual para garantizar la seguridad de la población.

Las recomendaciones a la población, ha dicho el director general, son, entre otras, evitar cauces y mantenerse informado a través de los canales oficiales del 112. Así, ha hecho un llamamiento a la prudencia y a evitar desplazamientos.

Minimizar los riesgos de 'Alice'

La reunión se enmarca en el dispositivo especial activado por el Govern balear para minimizar los riesgos asociados a la dana 'Alice', que desde primeras horas del jueves afectará con intensidad a las Pitiusas.

La advertencia no es por la intensidad de las lluvias, que pueden ser de 40 litros por hora, sino por la perdurabilidad en el tiempo: "La previsión es que durante estas doce horas pueda llover de forma continua", advierten desde el Govern.

Desde el Comité Técnico Asesor se toman en Ibiza medidas más restrictivas de las habituales debido a las circunstancias acumuladas a raíz de las inundaciones de la semana pasada. Por ello, se tendrá especial vigilancia en las zonas anegadas el pasado martes día 30, entre ellas y especialmente, la carretera de acceso hacia el aeropuerto, que se monitorizará permanentemente para vigilar especialmente las zonas afectadas por las inundaciones.

La dirección general de Emergencias e Interior pide a la población que este jueves "evite durante todo el día actividades en el exterior así como actos o eventos en los que pueda haber gran concentración de gente".

El Ejecutivo balear recuerda que Plan Inunbal sigue activado en fase de recuperación y normalización en Ibiza y en fase de preemergencia en todas las Islas Baleares.

El Comité Técnico Asesor volverá a reunirse este jueves por la tarde a las 19.30 para continuar evaluando la situación y para tomar las medidas que consideren necesarias.

Comunicado falso

El Govern ha alertado de la circulación de un comunicado falso en el que se dice que el aviso es rojo. El Ejecutivo ha remarcado que la alerta es naranja y que las clases se suspenden ante la situación de recuperación por las lluvias de la semana pasada.

Emergencias e Interior recuerda la importancia de seguir los canales oficiales del Govern, entre ellos las redes sociales oficiales. En caso de sufrir una emergencia, hay que llamar al 112.

Cierre de espacios en Ibiza y Formentera

Ante estas previsiones, el Ayuntamiento de Ibiza ha ordenado el cierre temporal de los parques, parques infantiles, jardines públicos y todas las instalaciones deportivas al aire libre como medida preventiva, tal y como hizo en el anterior episodio de lluvias torrenciales. Además, quedan suspendidas todas las actividades municipales al aire libre hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

Por su parte, el Consell Insular de Formentera ha anunciado el cierre de las escoletes, el polideportivo Antoni Blanc y la piscina municipal, así como del Centro de Día. También se suspenden las clases de la Escuela de Música y las actividades de los clubes deportivos, en aplicación de las medidas preventivas por la alerta naranja. Asimismo, quedan canceladas todas las actividades al aire libre mientras permanezca activa la alerta meteorológica. Desde la institución insular se ha pedido a la población que evite desplazamientos innecesarios y extreme la prudencia ante las adversas condiciones climatológicas.

La Aemet espera lluvias muy fuertes y persistentes, hasta 100 litros acumulados en cuatro horas, que podrían causar inundaciones y riadas este jueves desde las seis de la madrugada hasta las seis de la tarde. Este miércoles ha ampliado la alerta, en este caso amarilla, hasta el viernes a las seis de la madrugada por precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros.