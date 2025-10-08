Emergencias convoca una reunión urgente ante la previsión de lluvias continuas durante 12 horas

La dirección general de Emergencias e Interior del Govern balear ha convocado este miércoles por la tarde una reunión extraordinaria del Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal, ante la activación de la alerta naranja (IG1) por lluvias intensas y la alerta amarilla (IG0) por tormentas en Ibiza y Formentera, decretadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El encuentro, previsto para las 19.30 horas en la sede de la Dirección General de Emergencias e Interior (SEIB112), ubicada en Es Pinaret (Marratxí), tiene como objetivo analizar la evolución de la situación meteorológica y coordinar las actuaciones de los distintos servicios operativos desplegados en las Pitiusas.

Una vez finalizada la reunión, el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, ofrecerá una comparecencia ante los medios de comunicación para informar sobre el estado actual del temporal, las previsiones para las próximas horas y recordar las principales medidas de autoprotección que la población debe seguir durante este episodio de lluvias.

Las autoridades insisten en la importancia de evitar desplazamientos innecesarios, no circular por zonas inundables y mantenerse informados a través de los canales oficiales del SEIB112 y Aemet.

La reunión se enmarca en el dispositivo especial activado por el Govern balear para minimizar los riesgos asociados a la dana 'Alice', que desde primeras horas del jueves afectará con intensidad a las Pitiusas.

La advertencia no es por la intensidad de las lluvias, que pueden ser de 40 litros por hora, sino por la perdurabilidad en el tiempo: "La previsión es que durante estas doce horas pueda llover de forma continua", advierten desde el Govern.

"Desde la dirección general de Emergencias se viene haciendo un seguimiento exaustivo de este fenómeno desde el primer aviso de previsión de la Aemet y seguirá haciéndolo durante las próximas horas y días, teniendo en cuenta la situación extraordinaria en la que se encuentra la isla de Ibizaa, que está en fase de recuperación y normalización tras las inundaciones sufridas la semana pasada", informa el Govern.

Desde el Comité Técnico Asesor se toman en este caso medidas más restrictivas de las habituales debido a las circunstancias acumuladas a raíz de las inundaciones de la semana pasada. Por ello, se tendrá especial vigilancia en las zonas anegadas el pasado martes día 30, entre ellas y especialmente, la carretera de acceso hacia el aeropuerto, que se monitorizará permanentemente para vigilar especialmente las zonas afectadas por las inundaciones.

La dirección general de Emergencias e Interior pide a la población que este jueves "evite durante todo el día actividades en el exterior así como actos o eventos en los que pueda haber gran concentración de gente".

El Ejecutivo balear recuerda que Plan INUNBAL sigue activado en fase de recuperación y normalización en Ibiza y en fase de preemergencia en todas las Islas Baleares.

El Comité Técnico Asesor volverá a reunirse este jueves por la tarde a las 19.30 para continuar evaluando la situación y para tomar las medidas que consideren necesarias, concluye la nota del Govern.

Cierre de espacios al aire libre en Ibiza

En esta línea, el Ayuntamiento de Ibiza ha ordenado el cierre temporal de los parques, parques infantiles, jardines públicos y todas las instalaciones deportivas al aire libre como medida preventiva, tal y como hizo en el anterior episodio de lluvias torrenciales. Además, quedan suspendidas todas las actividades municipales al aire libre hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

La Aemet espera lluvias muy fuertes y persistentes, hasta 100 litros acumulados en cuatro horas, que podrían causar inundaciones y riadas este jueves desde las seis de la madrugada hasta las seis de la tarde. Este miércoles ha ampliado la alerta, en este caso amarilla, hasta el viernes a las seis de la madrugada por precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros.