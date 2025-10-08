Diario de Ibiza suspende el acto de entrega de premios por la alerta naranja

Diario de Ibiza ha suspendido el acto de entrega de los premios que cada año celebra el rotativo debido a la alerta naranja por fuertes lluvias que ha activado la Aemet en Ibiza este jueves. El acto estaba programado para el 9 de octubre y se pospone al día 21.

Los premiados este año son la abogada y expolítica María Luisa Cava de Llano, Premi a la Trajectòria de Servei Públic; la presidenta de la Junta de Formentera de la Asociación Española Contra el Cáncer, Pepita Gabaldar, Premi a l'Acció Social; la Associació de Veïns des Rafal Trobat, Premi al la Protecció del Medi Ambient, y Familia Marí Mayans, Premi a la Trajectòria Empresarial.

La entrada al acto es con invitación por motivos de aforo.