Diario de Ibiza suspende el acto de entrega de premios por la alerta naranja
El acto estaba programado para el 9 de octubre y se pospone al día 21
Diario de Ibiza ha suspendido el acto de entrega de los premios que cada año celebra el rotativo debido a la alerta naranja por fuertes lluvias que ha activado la Aemet en Ibiza este jueves. El acto estaba programado para el 9 de octubre y se pospone al día 21.
Los premiados este año son la abogada y expolítica María Luisa Cava de Llano, Premi a la Trajectòria de Servei Públic; la presidenta de la Junta de Formentera de la Asociación Española Contra el Cáncer, Pepita Gabaldar, Premi a l'Acció Social; la Associació de Veïns des Rafal Trobat, Premi al la Protecció del Medi Ambient, y Familia Marí Mayans, Premi a la Trajectòria Empresarial.
La entrada al acto es con invitación por motivos de aforo.
