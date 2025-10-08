Detenidos en Ibiza dos capos de una de las redes de narcotraficantes más poderosas del mundo

La Guardia Civil, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional de Colombia y bajo la coordinación de Europol, ha culminado la que han denominado operación ‘Gulupa’ para desarticular una de las redes de narcotraficantes más importantes del mundo que operaba en Europa. Este macrooperativo ha culminado con la detención de cinco personas —tres en España y dos en Colombia—, entre ellas dos en Ibiza (en Vila y Sant Antoni), y todos ellos considerados «objetivos de alto valor (HVT)».

La investigación, dirigida en España por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, ha permitido desarticular una de las organizaciones criminales más poderosas y discretas del narcotráfico internacional, responsable de introducir más de 120 toneladas de cocaína al año en Europa utilizando para ello los principales puertos de Holanda, Bélgica y España, informó ayer el Ministerio del Interior en una nota de prensa.

Los cabecillas pertenecían al grupo de los denominados ‘narcos invisibles’ o de ‘cuarta generación’, un perfil criminal caracterizado por operar en la sombra, sin exposición pública y oculto tras estructuras empresariales aparentemente legales.

Su movilidad internacional y su capacidad para utilizar intermediarios y testaferros les permitió permanecer durante años sin ser detectados por las fuerzas de seguridad de los países implicados.

Las detenciones practicadas en Ibiza podrían indicar que la isla no solo servía como punto de apoyo logístico, sino también como lugar de residencia de miembros relevantes de la red, detalle que no ha sido confirmado por fuentes oficiales.

Red global con conexiones en el Clan del Golfo

La organización mantenía contacto directo con el Clan del Golfo, uno de los mayores cárteles del mundo, lo que les aseguraba un flujo constante de cocaína desde Colombia. Además, habían forjado alianzas estratégicas en Panamá, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana, utilizando estos países como plataformas de tránsito hacia Europa.

Los principales líderes operaban entre Dubái, España y Colombia y según han descubierto los investigadores habían creado empresas en territorio español para facilitar el blanqueo de capitales y reforzar su logística.

Dentro de esta red de narcos existía un grupo especializado en el blanqueo de capitales, que empleaba sociedades offshore y transacciones con criptomonedas. Los investigadores han rastreado operaciones en monedas virtuales por un valor estimado de 700 millones de dólares.

La investigación se apoyó en las comunicaciones interceptadas en la aplicación encriptada Sky ECC, que permitió reconstruir la estructura de la organización y atribuirles múltiples incautaciones de droga.

La operación ‘Gulupa’ se ha desarrollado a lo largo de dos años, con reuniones y coordinaciones en Europa y Sudamérica, en lo que las autoridades califican de ejemplo histórico de cooperación internacional.

Guardia Civil de Ibiza

En la fase de explotación participaron la Policía Judicial y la Compañía de la Guardia Civil de Ibiza, que practicaron varios registros en la isla. En total, se llevaron a cabo siete registros simultáneos en España y Colombia.

Con estas cinco detenciones, las autoridades dan un golpe a una de las redes criminales más poderosas del planeta, cuyos líderes mantenían un perfil bajo pero gestionaban operaciones multimillonarias de narcotráfico y blanqueo desde distintos puntos del globo.