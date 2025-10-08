La dana Alice llega a Ibiza y Formentera: previsión de lluvia intensa y riesgo de crecidas súbitas e inundaciones

El tercio oriental peninsular y Baleares vivirán un episodio de precipitaciones locales muy fuertes y persistentes por la dana Alice que se prolongará desde la tarde-noche de este miércoles hasta al menos el próximo domingo, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

El experto ha advertido de que las cantidades de precipitación previstas para el jueves y el viernes podrían causar crecidas súbitas o inundaciones en zonas bajas, por lo que ha instado a extremar las precauciones y a seguir los avisos en vigor. Por lo demás, ha indicado que las temperaturas bajarán este miércoles, sobre todo en el extremo norte y oeste de la Península, y que el descenso continuará el jueves en buena parte del país, con lo que los termómetros alcanzarán valores propios de la época del año.

El portavoz de la Aemet subrayó este miércoles que la dana Alice, que es la primera de la temporada 2025-2026, conlleva un "elevado peligro potencial" de inundaciones entre la tarde de este miércoles y al menos el próximo domingo en zonas del este peninsular y Baleares.

"Se trata de una situación de elevado peligro potencial porque la intensidad y persistencia de los chubascos puede dar lugar a inundaciones súbitas en zonas bajas, arroyos y ramblas", indicó en declaraciones facilitadas a los medios.

Primeras lluvias

El portavoz de Aemet ha avanzado que los primeros chubascos localmente fuertes caerán este miércoles en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y sur de Aragón. A su vez, también se podrán producir tanto en otras zonas del interior peninsular como el entorno del Sistema Central. Durante esta jornada, se podrían acumular entre 15 y 30 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora en función del lugar. Asimismo, también hay posibilidades de que se produzcan granizadas y no es descartable que alguna tormenta pueda alcanzar algo más de intensidad.

Las temperaturas bajarán, sobre todo en el extremo norte y oeste de la Península, y el descenso continuará el jueves en buena parte del país. En este sentido, Del Campo ha señalado que durante lo que queda de semana se hablará de valores térmicos en líneas generales propios de esta época del año. Más allá de ello, ha indicado que el jueves será un día adverso en el tercio oriental de la Península y en el archipiélago balear, con chubascos fuertes o muy fuertes y persistentes.

Por zonas, estos se concentrarán especialmente en zonas litorales de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, en Ibiza y Formentera, en la Región de Murcia, en la mitad oriental de Andalucía, sur de Castilla-La Mancha y también en zonas del interior de la Comunidad Valenciana, otras zonas de Castilla-La Mancha, interior de Cataluña y Sistema Central.

De acuerdo con el portavoz de Aemet, el mayor grado de adversidad se dará en zonas litorales y prelitorales de las provincias de Valencia y Alicante. Allí se podrán superar los 40 l/m2 en una hora y los 80 o 100 l/m2 en doce. De forma local, incluso se podrían llegar a sobrepasar los 100 l/m2 en cuatro horas, de ahí la peligrosidad de la situación.

La previsión es que la situación adversa continúe todo el fin de semana.