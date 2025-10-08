Dana Alice en Ibiza: la Aemet alarga la alerta hasta el viernes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alargado la alerta por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera hasta el viernes. Los meteorólogos han activado el nivel amarillo en las Pitiusas entre las doce de la noche y las seis de la mañana del día 10.

La previsión es que durante la madrugada del jueves al viernes continúen las tormentas y que caigan hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, cantidades que se sumarán a las que caigan durante la jornada del jueves.

Este aviso se suma a la alerta naranja que la Aemet activará este jueves a las seis de la mañana y que permanecerá activo hasta las seis de la tarde. La previsión es que se puedan acumular hasta 100 litros en metro cuadrado en cuatro horas.

El portavoz de la Aemet, Rubén Campo, subrayó este miércoles que la dana Alice, que es la primera de la temporada 2025-2026, conlleva un "elevado peligro potencial" de inundaciones entre la tarde de este miércoles y al menos el próximo domingo en zonas del este peninsular y Baleares.

"Se trata de una situación de elevado peligro potencial porque la intensidad y persistencia de los chubascos puede dar lugar a inundaciones súbitas en zonas bajas, arroyos y ramblas", indicó en declaraciones facilitadas a los medios.