Cristina Rubalcava ilumina el Far de ses Coves Blanques con su exposición ‘Luz, amor y paz’

El Far de ses Coves Blanques acoge la exposición ‘Luz, amor y paz’ de la reconocida pintora mexicana Cristina Rubalcava, una creadora cuya obra ha recorrido museos y espacios culturales de todo el mundo. La muestra forma parte del calendario cultural impulsado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sant Antoni. La exposición se inaugura este viernes 10 de octubre a las 19 horas y podrá visitarse hasta el 25 de octubre, de martes a viernes de 17 a 20 horas, y los sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

La exposición que Rubalcava presenta en Sant Antoni es un tributo a la luz de los faros, esos “héroes discretos” que, según la artista, representan “la guía, la esperanza y la paz”. Su obra, caracterizada por un intenso colorido y una gran carga emocional, estará acompañada de canciones mexicanas, iberoamericanas y francesas, que refuerzan la conexión entre arte, música y sentimiento.

“Esta muestra se basa en la luz que los faros emiten y la alegría, la paz que a través de ellos el mundo encuentra. Heroicos y discretos, han salvado, guiado, iluminado y protegido a la humanidad de los mares ante posibles catástrofes” Cristina Rubalcava — Artista

La artista considera que el Far de ses Coves Blanques es uno de esos faros heroicos, “un espacio único” para la cultura. “A pesar de las nuevas construcciones, el faro guarda su mágica presencia, como si en sus piedras vivieran aún tantas historias de alegría y agradecimiento. Al acercarnos, se siente una inmensa paz —esa paz que tanto necesitamos todos hoy en día—”, añade. A través de sus lienzos luminosos y vibrantes, Rubalcava invita al público a celebrar el amor, la pasión, la música y la energía que unen a Ibiza y México bajo una misma luz.

Una trayectoria artística internacional

Nacida en San Ángel (Ciudad de México), Cristina Rubalcava comenzó a dibujar con tan solo dos años. A lo largo de su extensa carrera ha realizado más de cincuenta exposiciones individuales y participado en numerosas colectivas en Europa, Asia, América Latina y Estados Unidos. Su obra forma parte de importantes colecciones permanentes, como las del Museo de Arte Moderno y el Museo del Quai Branly (París), la Fundación Miró, el Museo Tamayo (México), el Museo MARCO (Monterrey), el Museo Ralli (Punta del Este) y la Fundación Comillas (España). Además, ha dejado su impronta en murales de gran formato en ciudades como París, México, Brasil, Portugal y España, y ha recibido elogios de figuras de la talla de Carlos Fuentes, Jean-Marie Le Clézio y Fernando del Paso.

Desde 1970, Rubalcava reside entre París e Ibiza, donde ha desarrollado parte de su producción más reciente. En los últimos años ha presentado la exposición itinerante ‘La Virgen de Guadalupe’, que ha recorrido catedrales y espacios religiosos de Europa e Iberoamérica.