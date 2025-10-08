La comisión Algarb por Palestina ante las amenazas de Educación por su protesta: "Si tocan a uno, nos tocan a todos. No nos van a silenciar"

Los miembros de la comisión IES Algarb por Palestina han denunciado públicamente que la conselleria balear de Educación y Universidad ha iniciado actuaciones contra varios docentes del centro de Sant Jordi por participar en un acto simbólico de apoyo a la población palestina celebrado el pasado 15 de septiembre frente al instituto.

Según explicó Montserrat Montés, integrante de la comisión, Inspección Educativa ha remitido un requerimiento a los profesores en el que se les insta a “no repetir este tipo de actuaciones” y se les advierte de que podrían enfrentarse a un expediente disciplinario. “Es un requerimiento con una cierta amenaza —afirmó Montés—, aunque no sabemos qué mecanismos de presión ejercerá la conselleria a partir de ahora”.

El documento recibido por los docentes cita la Ley 3/2007 y el Decreto 32/2020 sobre jornada laboral, así como el Trebep, que exige a los funcionarios actuar con “imparcialidad y neutralidad”. En el texto se les recuerda expresamente que deben abstenerse de repetir este tipo de manifestaciones “para no comprometer la neutralidad institucional”.

Ante esta situación, la comisión ha emitido un manifiesto en el que tilda de “chantaje” y “amenaza” la actuación del departamento de Inspección Educativa, y defiende que el acto del 15 de septiembre se desarrolló “fuera del recinto escolar, en un espacio público y durante el tiempo legal de descanso”, sin interferir en el funcionamiento del centro.

Iniciativas por parte del centro

El comunicado insiste en que el profesorado del instituto Algarb “siempre ha querido un centro vivo y comprometido con la sociedad”, recordando que la comisión de visibilidad del instituto organiza actividades y campañas de carácter social y educativo como el Día de la Mujer, el Día contra la Violencia de Género, el Día de la Paz o el Día de la Tierra, además de otras iniciativas solidarias como una donación colectiva de sangre prevista para finales de octubre.

Los docentes reivindican que su acción fue “pacífica y coherente con los valores educativos” que promueven en el aula. “Defendemos que no hay motivo alguno para estas acusaciones”, subrayan, recordando que la legislación educativa vigente, como el Real Decreto 217/2022, establece la obligación de fomentar el pensamiento crítico, la educación en valores, los derechos humanos, la paz y la no violencia en todas las materias.

En su intervención, los miembros de la comisión plantearon al conseller de Educación varias preguntas: “¿Qué significa neutralidad en el contexto de un genocidio? ¿Por qué se considera neutral condenar la guerra de Ucrania o la violencia machista, pero no denunciar la masacre en Palestina?”. Además, añaden que, según sus datos, “ya son más de 66.000 las víctimas mortales” a causa del conflicto.

El colectivo insiste en que las aulas “deben seguir siendo espacios de reflexión, pensamiento crítico y libertad” y concluye su manifiesto con una cita de la filósofa Hannah Arendt, a quien mencionan como referente moral y aseguran que a día de hoy mostraría su apoyo: “No hay pensamientos peligrosos; el simple hecho de pensar ya es de por sí peligroso”.

Los docentes aseguran que mantendrán su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión en el ámbito educativo: “Si tocan a uno, nos tocan a todos”.