Defensa de la gastronomía de Ibiza en la Escuela de Hostelería

Aprender de la cocina tradicional ibicenca para provechar al máximo los alimentos. Es el mensaje que quiso transmitir este miércoles el chef José Torres 'Racó' en la jornada inaugural del nuevo curso de la Escola d'Hoteleria de les Illes Balears de Ibiza. Una sesión que tiene a la lucha contra el desperdicio alimenticio como protagonista, impulsada por la iniciativa Zero Food Waste del Grupo Herbusa, y en la que también se reivindica la importancia de defender la gastronomía local.

"Ahora mismo la cocina tradicional de la isla no está de moda. Es muy laboriosa y otros platos como el tartar se venden muy bien", ha lamentado Torres, quien añade que en Ibiza existen numerosos platos típicos muy buenos "que sería una pena que se perdieran". Por ello, el chef se dirige a los alumnos para pedirles que no tengan "vergüenza" de trabajar en una cocina tradicional. Además, se trata de un tipo de gastronomía de la que es más difícil encontrar cocineros que conozcan los platos. "Cada vez hay más jubilaciones, y por cada dos que se jubilan no llegan dos reemplazos", expresa el chef.

Ante los doce nuevos alumnos del primer curso de Cocina y Repostería que asisten a la jornada, la también chef y profesora de la escuela, Marga Orell recalca la importancia de conocer y tener una buena base sobre la gastronomía de la isla para después pasar a otro tipo de elaboraciones. "Si queremos hacer albóndigas de bullit de peix, antes tenemos que saber bien cómo se hace el bullit de peix", comenta.

La jornada cuenta también con un mensaje de bienvenida del conseller de gestión ambiental del Consell Insular de Ibiza, Ignacio J. Andrés Roselló; y la concejala de medio ambiente el Ayuntamiento de Sant Josep, Felicia Bocu.