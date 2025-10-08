Cambios meteorológicos en Ibiza: qué significa cada aviso según su color

A pesar de que Ibiza aún se esta recuperando de las inundaciones de la pasada semana, a partir de este jueves la isla vuelve a recibir avisos por cambios en el tiempo a causa de la llegada de una nueva tormenta, la dana Alice.

En este contexto, los avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se convierten en una herramienta fundamental para poder anticipar riesgos y proteger bienes personales y materiales.

Con el fin de armonizar la comunicación del riesgo con los criterios europeos, la Aemet utiliza tres niveles básicos de aviso en función de la peligrosidad del fenómeno meteorológico adverso (FMA): amarillo, naranja y rojo. Cada color conlleva un grado de alerta y, en consecuencia, unas recomendaciones específicas a la población.

Alerta amarilla

En el caso del color amarillo, simboliza la precaución y atención constante. Indica una situación de peligro bajo, aunque los fenómenos meteorológicos previstos, como lluvias intensas, oleaje o vientos fuertes, podrían causar impactos moderados en zonas vulnerables o expuestas.

En este caso, la Aemet recomienda que la ciudadanía se mantenga atenta y consulte la predicción actualizada. Los daños que pueden producirse son leves en lo material, como el mobiliario urbano, carreteras o cultivos, así como molestias puntuales en actividades al aire libre. La recomendación ante este aviso es el de mantenerse atento e informarse con frecuencia, así como extremar la precaución si se encuentra en zonas de riesgo.

Alerta naranja

En segundo lugar está el nivel naranja como peligro importante, señala un riesgo relevante, puesto que los fenómenos previstos pueden ocasionar daños graves a personas o bienes, especialmente en zonas vulnerables o mal protegidas. Este aviso suele activarse por lluvias torrenciales, fuertes tormentas o vientos superiores a los 90 kilómetros por hora.

En este caso, la población debe prepararse y tomar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y asegurar objetos susceptibles de ser arrastrados por el viento o el agua. Además, la Aemet pide que en este punto se esté preparado para tomar medidas preventivas y seguir las actualizaciones de la agencia o de los servicios de emergencia.

Alerta roja

Por último, en situación de peligro extremo se activa el aviso rojo, que representa el nivel de situación más grave ante un fenómeno meteorológico extraordinario. Los fenómenos previstos, como lluvias torrenciales excepcionales, temporales marítimos severos o vientos huracanados, pueden provocar daños muy graves o catastróficos.

En este punto, la Aemet aconseja seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades, evitar cualquier desplazamiento que no sea esencial y permanecer en lugares seguros hasta que la situación se normalice. Además, pide que se tomen las medidas preventivas y que los usuarios se mantengan informados en todo momento a través de fuentes oficiales.

Un sistema de avisos que salva vidas

El objetivo de este sistema de avisos por colores es facilitar una respuesta rápida y coordinada de la población y las autoridades locales, reduciendo el impacto de los fenómenos meteorológicos adversos. En Ibiza, donde los episodios de lluvias torrenciales pueden desencadenar inundaciones repentinas, conocer el significado de cada aviso es clave para actuar con responsabilidad.

Por parte de la Aemet, ante cualquier cambio meteorológico, la recomendación es clara: informarse, prepararse y actuar con prudencia.