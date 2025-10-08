El Ayuntamiento de Ibiza valora en 2,3 millones los daños municipales provocados por las inundaciones

El Ayuntamiento de Ibiza ha valorado en 2,3 millones de euros los daños municipales y las actuaciones por parte del Consistorio durante las inundaciones en Ibiza, pero "aún queda por cuantificar", han matizado desde la institución.

El Consistorio ha realizado en una jornada todos los trabajos de retirada de poda para prevenir que puedan afectar a las precipitaciones previstas para este jueves.

La Aemet ha decretado la alerta naranja por lluvias intensas y continuas este jueves 9 de octubre desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Los meteorólogos prevén precipitaciones acumuladas de hasta 100 litros en cuatro horas. Los chubascos vendrán acompañados además de tormenta.

La ciudad de Ibiza fue una de las zonas más afectadas por las inundaciones del pasado martes 30 de septiembre, junto a Sant Josep. Las calles de Vila se anegaron provocando inundaciones en comercios y viviendas en planta baja. La avenida de Santa Eulària quedó cerrada al tráfico tres días, así como el aparcamiento de es Pratet.

Otras de las zonas más afectadas fueron el túnel de Puig d'en Valls y la carretera del aeropuerto, concretamente el túnel que pasa por Sant Jordi.

El Ayuntamiento de Ibiza habilitó cuatro contenedores esta semana para la recogida de enseres voluminosos dañados por la dana.