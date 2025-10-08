El Ayuntamiento de Ibiza vuelve a cerrar parques, jardines y actividades al aire libre por la alerta de lluvias intensas

El Ayuntamiento de Ibiza ha anunciado el cierre preventivo de varios espacios públicos debido a la alerta naranja emitida por Aemet para este jueves por la llegada de la dana 'Alice', que traerá lluvias fuertes y persistentes a la isla.

Como medida de prevención y seguridad, el Consistorio ha ordenado el cierre temporal de los parques, parques infantiles, jardines públicos y todas las instalaciones deportivas al aire libre. Además, quedan suspendidas todas las actividades municipales al aire libre hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

El Ayuntamiento ha agradecido la colaboración y comprensión de la ciudadanía, recordando que la prioridad en este momento es garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas.

Refuerzo de efectivos y coordinación de emergencias

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, reunió este miércoles al equipo de gobierno para coordinar el dispositivo de actuación municipal ante la alerta. En el encuentro se acordó ampliar el operativo policial y movilizar a los principales servicios municipales con el fin de responder de forma rápida y eficaz ante cualquier incidencia.

Triguero ha pedido a la población extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las recomendaciones oficiales.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha informado que la campaña de voluntariado activada en el paseo marítimo para la recogida de residuos no continuará esta tarde, con el fin de evitar la acumulación de enseres voluminosos en la vía pública durante el episodio de mal tiempo.

Alerta naranja

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alargado la alerta por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera hasta el viernes. Los meteorólogos han activado el nivel amarillo en las Pitiusas entre las doce de la noche y las seis de la mañana del día 10.

La previsión es que durante la madrugada del jueves al viernes continúen las tormentas y que caigan hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, cantidades que se sumarán a las que caigan durante la jornada del jueves.

El jueves estará activa la alerta naranja desde las seis de la madrugada hasta las seis de la tarde por precipitaciones acumuladas en una hora de 40 litros. La Aement alerta de que se podrían acumular hasta 100 litros en cuatro horas. Los chubascos vendrán acompañados de tormenta.

La Aemet pronostica lluvias durante todo el fin de semana en las Pitiusas.