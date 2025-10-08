Un avión de Salvamento busca una patera con 20 personas a bordo en aguas de Ibiza y Formentera

Un avión de Salvamento Marítimo busca desde este martes por la tarde al sur de Baleares una patera desaparecida con 20 personas a bordo, según informa el organismo de auxilio en el mar. El avión Sasemar 308 despegó ayer desde Valencia y esta mañana ha retomado la búsqueda de la barca desaparecida, en principio en aguas próximas a Ibiza y Formentera.

Está previsto que un avión de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas de la Unión Europea (UE), continúe el rastreo. La ONG Caminando Fronteras alertó de la desaparición de la barca, que partió este domingo 5 de octubre desde el puerto de Boumerdès, al este Argel.

Por otra parte, Salvamento Marítimo también recuperó este martes a primera hora de la tarde un cuerpo sin vida a dos millas de la isla de Ibiza. El organismo recibió el aviso a las 14 horas y se desplazó con la Guardamar Concepción Arenal.

Tras recuperar el cuerpo, lo trasladó al puerto deportivo Botafoc Ibiza, donde la Policía Judicial de la Guardia Civil se hizo cargo del levantamiento del cadáver.