Aterriza de emergencia en Barcelona un mini jet que volaba a Ibiza

El control de tráfico aéreo de Catalunya ha informado a través de sus redes sociales de que un mini jet privado que volaba desde Londres hacia Ibiza, ha tenido que desviarse y aterrizar de emergencia en Barcelona por problemas técnicos.

Al parecer, la aeronave PAV621 de la compañía alemana Proair Aviation, se ha encontrado con problemas a la hora del aterrizaje, por lo que ha tenido que realizar un descenso pronunciado. Ahora, ya en tierra, los pasajeros están siendo atendidos por los servicios de emergencia del aeropuerto.