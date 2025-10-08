La pintora Diana Bustamante inauguró ayer la exposición ‘Pintures. Retrospectiva dels anys 2019-2025’, que puede verse en el Club Diario de Ibiza hasta el día 26 de octubre. Será una oportunidad para el público ibicenco de volver a contemplar algunas obras de la muestra ‘Des de la mar’, abierta en 2020 pero que como consecuencia de la pandemia se clausuró antes de tiempo. La técnica de Bustamante, muy personal y reconocible, se centra sobre todo en el acrílico y el collage. Su obra es sobre todo paisajística, aunque también hace guiños a la flora autóctona. El entorno de Ibiza es para ella «un filón de temas que pintar», donde siempre encuentra algún rincón nuevo que retratar. La artista reconoce que comenzó a hacerlo primero de una forma más abstracta, pero que su tendencia ahora es ir más hacia lo figurativo.

El arte de Diana Bustamante, en el Club Diario de Ibiza | / Toni Escobar