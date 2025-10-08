Arde un coche en un aparcamiento disuasorio de Ibiza

Los Bomberos de Ibiza han sofocado este miércoles el incendio de un coche que se encontraba aparcado en el parking disuasorio de sa Joveria. El fuego se ha iniciado a las 4.45 horas por causas que se desconocen, según han informado desde el Parque Insular.

El vehículo, un Fiat Punto, ha quedado completamente quemado e inservible, según han apuntado los bomberos. No obstante, el fuego no ha afectado a más coches y tampoco ha habido que lamentar daños personales.

El coche quemado en el parking de sa Joveria / I.V

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un camión con tres bomberos y un cabo.