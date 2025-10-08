Arde un coche en un aparcamiento disuasorio de Ibiza
El incendio se ha registrado a las 4.45 horas de este miércoles
Ibiza
Los Bomberos de Ibiza han sofocado este miércoles el incendio de un coche que se encontraba aparcado en el parking disuasorio de sa Joveria. El fuego se ha iniciado a las 4.45 horas por causas que se desconocen, según han informado desde el Parque Insular.
El vehículo, un Fiat Punto, ha quedado completamente quemado e inservible, según han apuntado los bomberos. No obstante, el fuego no ha afectado a más coches y tampoco ha habido que lamentar daños personales.
Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un camión con tres bomberos y un cabo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La mujer fallecida en Formentera no fue asesinada por su pareja
- Elevan el riesgo por fuertes lluvias en Ibiza a nivel naranja: la Aemet advierte de acumulados de hasta 100 litros
- Arde un barco en Marina Ibiza
- La Aemet pone en alerta a Ibiza: aviso amarillo por fuertes lluvias para este jueves
- Cambio del tiempo: vuelven las lluvias a Ibiza y Formentera
- Fuera de peligro la mujer apuñalada por su expareja en Formentera
- Emoción en Formentera: un agente pide matrimonio a su pareja durante la Diada de la Policia Local
- Oportunidad en Ibiza: piso de dos habitaciones en una 'zona céntrica y bien comunicada