Adjudicada la peatonalización de Sant Carles: las obras estarán finalizadas en menos de un año

El Ayuntamiento de Santa Eulària aprobará en sesión plenaria extraordinaria de este jueves 9 de octubre, la adjudicación de las obras de peatonalización y mejora de la plaza de Sant Carles de Peralta a la empresa Hermanos Parrots S.A. La empresa ha sido seleccionada entre un total de cuatro licitadores, gracias a su propuesta económica de 4.592.215,58 euros + IVA, que resultó ser la más competitiva tras una exhaustiva evaluación de los criterios técnicos y económicos, según han informado desde el Consistorio. La oferta supone una rebaja del 35% con respecto al presupuesto inicial. Asimismo, la empresa se ha comprometido a reducir el plazo de ejecución de las obras en 4 semanas, lo que permitirá completar el proyecto en un plazo total de 11 meses.

Las obras, que transformarán radicalmente el corazón de Sant Carles, tienen como objetivo principal eliminar el tráfico rodado en la zona más emblemática del pueblo. Actualmente, más de 2.400 metros cuadrados de los 5.800 disponibles se destinan a circulación vehicular. Con la peatonalización, esta cifra se reducirá drásticamente a tan solo 580 metros cuadrados, que quedarán reservados para emergencias, servicios municipales y residentes.

La peatonalización permitirá crear un espacio urbano mucho más agradable, accesible y respetuoso con el patrimonio y el entorno natural. Se reformulará el espacio para destacar tanto su valor cultural y arquitectónico, como su belleza paisajística. Además, se mejorará la movilidad de las personas con dificultades y se potenciará el atractivo del núcleo para residentes y visitantes.

El proyecto contempla también la instalación de nuevas áreas de descanso, zonas de sombra, la renovación de la explanada de césped, además de un parque infantil ampliado. Se utilizarán pavimentos permeables que permitirán la absorción del agua de lluvia, que será almacenada en una gran cisterna para su reutilización en riego y limpieza y, en la misma línea, se plantará vegetación autóctona, fomentando una relación armoniosa con el paisaje.

Santa Eulària pedirá la declaración de zona catastrófica

En la sesión plenaria extraordinaria de este jueves también se someterá a votación la solicitud de declaración del municipio de Santa Eulària des Riu como zona afectada gravemente con las lluvias torrenciales e inundaciones vividas en el municipio el pasado 30 de septiembre de 2025.

La tormenta activó alertas extremas y se pusieron en marcha medidas de emergencia, movilizando personal policial, voluntarios de protección civil y recursos para rescates y reparaciones. Se atendieron más de 30 llamadas de emergencia y se iniciaron trabajos para restablecer la normalidad en la infraestructura municipal, priorizando vías, suministro de agua, saneamiento y reparaciones eléctricas y de pavimentos. Las áreas más afectadas incluyeron instalaciones culturales, educativas, eléctricas y varias viviendas, con daños en árboles, playas, caminos, torrentes y líneas eléctricas.

Dada la magnitud de los daños, se propondrá solicitar al Gobierno de España que declare al municipio como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, para poder acceder a ayudas económicas y medidas de recuperación, y se mantenga contacto con las autoridades estatales para facilitar la recuperación total del municipio.